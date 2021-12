Neto comemora escalação de laterais de ofício no Bahia

O torcedor que for a Pituaçu no próximo domingo, 26, para acompanhar o duelo entre Bahia e Atlético-GO, verá uma das suas maiores queixas à atual conjuntura do time tricolor ser atendida: a equipe jogará com dois laterais de ofício.

Além da estreia do jovem Jussandro, confirmado para a lateral esquerda, Neto, responsável pelo lado direito do campo, jogará pela primeira vez diante da torcida. Para o lateral-direito tricolor, a utilização de jogadores de origem nos lados do campo será positiva para o Esquadrão.

"Quando você tem laterais de ofício, é melhor, porque já está mais adaptado. A equipe sente, quando não tem laterais que possam tanto apoiar no ataque quanto ajudar na defesa. A equipe só tem a ganhar com isso. Espero poder ajudar a conseguir a vitória", disse Neto.

O ala tricolor, que estreou com a camisa do Bahia no jogo último sábado, 18, contra o Náutico, falou também da sua expectativa por jogar pela primeira vez em Pituaçu.

"Agora, jogando diante da nossa torcida, será bem melhor. A expectativa é a melhor possível. Estou feliz de poder estrear nesse domingo", finalizou.

