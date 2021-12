Nelsival, da ‘Bahia Gigante, tem chapa indeferida

O professor universitário Nelsival Menezes, postulante ao cargo de presidente do Bahia pela chapa ‘Bahia Gigante,’ resolveu desistir de sua candidatura à presidência do Bahia.

>>Guilherme Bellintani: “Gosto de enfrentar desafios, nunca fugi disso”

>>Fernando Jorge: "Vamos fazer realmente uma revolução no futebol"

>>Binha: "No meu coração, o Bahia é o maior do mundo"

>>Abílio Freire: "O objetivo é gerir o Bahia pensando no torcedor"

Na tarde desta quinta-feira, 7, Nelsival teve a sua chapa indeferida, em nota publicada pela comissão eleitoral do Esquadrão no site oficial do clube.

De acordo com a comissão eleitoral, a chapa de Nelsival não apresentou a documentação completa exigida para o registro, mesmo após aberto o prazo para a complementação de documentos.

Entretanto, Nelsival afirma que foi ele que teria pedido a sua saída, em e-mail enviado no início da tarde para a comissão, antes da publicação que sua chapa seria indeferida.

“Não desisti antes porque tinha um compromisso de participar de um debate na Rede Bahia e não queria cancelar com o que já tinha me comprometido. O cenário das eleições é muito perverso, só favorece um ou dos dois candidatos. Então, juntamente com meus familiares, resolvi desistir. Deixo meus agradecimentos a todos que me apoiaram”, declarou Nelsival.

O ex-candidato enviou por e-mail a carta na qual oficializou sua desistência. Em um dos trechos, atribui a saída do pleito ao “acirramento político” da eleição.

“Conheço as divisões políticas do nosso clube, seu lado amargo, perverso, que sinceramente eu abomino. O nível de acirramento político parece não ter limites e chega a tal ponto, que, de tanta frustração, renuncio a candidatura”.

Com isso, a eleição, que acontece amanhã na Arena Fonte Nova, terá quatro chapas: 'Bahia 3.1', com Guilherme Bellitani e Vitor Ferraz; 'Bahia Campeão dos Campeões', com Binha de São Caetano e Zé Tricolor; 'Mais um, Baêa', com Abílio Freire e Virgilio Elísio; e 'Voltar a Sorrir', com Fernando Jorge e Antônio Tillemont.

adblock ativo