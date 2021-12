Nei Pandolfo é demitido e não é mais diretor de futebol do Bahia

Nei Pandolfo foi demitido e não é mais o diretor de futebol do Bahia. O Tricolor divulgou por meio de nota que, nesta segunda-feira, 2, o clube e o dirigente chegaram a um acordo e Nei deixa de fazer parte do comando do futebol profissional do Esquadrão.

Quem vai assumir a função é Diego Cerri, atual gerente de futebol do Tricolor.

