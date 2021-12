Negociações por Capixaba e Jean avançam, diz diretor do Bahia

O diretor de futebol do Bahia, Diego Cerri, confirmou nesta quinta-feira, 15, que a negociação do lateral Juninho Capixaba com o Corinthians tem avançado.

“Foi feita uma aproximação. A negociação tem evoluído, mas ainda não posso te dizer se vai se concretizar ou não”, disse Cerri, em entrevista ao canal Esporte Interativo.

O dirigente tricolor também declarou que as conversas do São Paulo para contratar o goleiro Jean progrediram. ”Você nunca pode afirmar que o negócio está concluído. A gente vai saber nos próximos dias se de fato vai acontecer alguma coisa ou não”.

Outra negociação em andamento é a do volante Edson. Segundo o seu empresário, Alex Zica, a nova direção Tricolor já abriu conversas com o atleta e com o Fluminense, dono do seu passe, mas não há posição sobre o desfecho das tratativas entre as partes.

