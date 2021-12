Negociação para repatriar Allione volta a esquentar; Feijão vai ao CRB

Aumentaram as chances de o meia Allione, um dos destaques do Bahia na última temporada, retornar ao clube. Tanto a diretoria tricolor quanto o empresário do atleta, Tomas Budelli, admitem que a negociação está em andamento.

A intenção da cúpula do Esquadrão sempre foi de manter o atleta – “O Bahia sempre liga, porque ele jogou bem lá”, disse na quinta-feira Alexandre Mattos, diretor de futebol do Palmeiras – mas o Verdão, dono de seus direitos, tinha solicitado a volta do argentino para se incorporar ao elenco.

Entretanto, com a chegada do meia Gustavo Scarpa, Allione perdeu espaço e nem entrou na lista de inscritos para o Campeonato Paulista. Assim, ficou livre para tratar com outros clubes. Apareceram, inicialmente, interessados na Argentina e no México, mas nada foi concretizado.

Agora, o Bahia busca um acerto que não seja tão custoso para o clube – as primeiras conversas apresentaram uma necessidade de investimento que a diretoria considerou muito alta. O jogador poderia vir tanto por empréstimo quanto em definitivo.

Enquanto Allione pode chegar, Feijão sai. Sem espaço com o técnico Guto Ferreira, o volante – não relacionado para a estreia de quinta-feira, pela Copa do Nordeste – foi emprestado para o CRB até o fim do ano, quando acaba seu contrato com o Bahia.

Essa modalidade de negócio foi escolhida porque o Tricolor pagará parte do salário do jogador enquanto durar seu vínculo com o clube.

Reapresentação

Após a derrota de quinta-feira para o Botafogo-PB, o Bahia se reapresentou nesta sexta-feira, 19, já visando à estreia no Baiano – no domingo, 21, às 16h, em Feira de Santana, contra o Bahia de Feira.

A ideia inicial de Guto Ferreira era ainda não iniciar o rodízio, e manter os titulares para essa partida.

adblock ativo