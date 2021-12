Negociação de Pará segue sem conclusão

A venda do lateral Pará ao Cruzeiro, que parecia certa no final da semana passada, ainda não foi acertada. "Faltam detalhes. O Cruzeiro tem de atender às nossas exigências, pois são eles que querem comprar o jogador. Não queríamos vender", disse o diretor de futebol do Bahia, Alexandre Faria.

A transação está emperrada por causa de dois aspectos: ainda não se sabe se o Cruzeiro efetuará a compra definitiva ou se levará o atleta por empréstimo, e as opções de nomes do elenco da Raposa para a troca - fora o volante Souza - não têm agradado ao Tricolor.

