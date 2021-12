"Não podemos perder o próximo jogo", diz Jorginho

Jorginho está preocupado. Há quatro jogos sem triunfos, o comandante tricolor vê sua equipe se aproximar perigosamente da zona de rebaixamento da Série A, situação que parecia ultrapassada pelo Esquadrão após o bom desempenho no começo de returno do campeonato. A gordurinha, pelo menos, dá uma tranquilidade: a distância para o Z-4 ainda é de seis pontos.

Para evitar que o pesadelo da degola retorne, o treinador do Bahia conhece bem a receita: "Não perder o próximo jogo. Não podemos de forma deixar que isso aconteça", bradou Jorginho em entrevista coletiva logo após a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, em Pituaçu, na última quarta-feira, 17.

O adversário em questão será o Corinthians, no próximo sábado, 20, às 18h30, no Pacaembu. Para azar do treinador, ele terá que lidar com mais contusões e suspensões para montar a sua equipe. Além de Souza e Helder, que ainda não estão aptos para entrar em campo, Jorginho ganhou o desfalque de Jones Carioca, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

"Temos que ver o que teremos em mãos. Alguns ainda estão voltando de lesão e não podemos forçar o retorno, como o Souza, e estamos perdendo outros por contusão e cartão, novamente. Então temos que ter equilíbrio e paciência, mas ser perseverante e ir com os guerreiros que temos. As derrotas vão naturalmente deixar sequelas de insegurança, então temos que estancar isso aí no próximo jogo", afirmou Jorginho.

Os desfalques e a falta de tempo para treinar, por sinal, são apontados como os principais motivos da queda do Bahia nos últimos jogos, segundo o treinador. "Nossa equipe começou a se entrosar e perdeu alguns jogadores, e isso foi fundamental. O futebol é assim, um esporte que se joga em conjunto. Nós achamos os jogadores que se encaixavam, a fórmula era aquela e com aqueles jogadores, mas infelizmente alguns deles saíram. Os que entraram são bons, mas nós temos que treinar muito com eles para achar um novo encaixe. Mas não temos tempo para isso, não temos tempo nem para descansar", alegou.

O treinador cita o meia Kleberson, substituto de Helder, como um dos principais afetados pela falta de tempo para treinar. "O Kleberson, por exemplo, coitadinho, entrou em duas partidas sem treinar com a equipe. Como se pode cobrar demais do cara? É excelente jogador, é, mas é diferente do que estava jogando e não dá para encaixar de primeira", defendeu.

