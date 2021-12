"Não me empolgo com essa 1ª colocação", diz técnico do Bahia

Sérgio Soares concedeu entrevista coletiva após o triunfo do Bahia contra o Boa Esporte, que levou a equipe à liderança da Série B do Brasileirão, e disse que, mais importante do que chegar ao topo da tabela, é fazer um bom trabalho para continuar na primeira posição.

"Eu não me empolgo com essa 1ª colocação. A gente tem que trabalhar mais, trabalhar forte, para que a gente possa se manter na primeira colocação", disse o comandante tricolor, nesta sexta-feira, 7, na Arena Fonte Nova, onde aconteceu a partida.

Sobre o confronto contra o Boa Esporte, válida pela 17ª rodada da Série B, ele afirmou que foi uma partida em que a equipe soube aproveitar as oportunidades. "Era um jogo ruim, de bola área, e conseguimos colocar a bola no chão e o Eduardo achou o Kieza, e a partir daí fomos superiores ao nosso adversário", afirmou.

