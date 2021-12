"Não existe equipe boba" alerta Élton sobre duelo com Atlético

O volante do Bahia, Élton, que retornou à titularidade diante do Jequié, destacou em coletiva no Fazendão, a preparação do elenco Tricolor para o primeiro duelo nas semifinais do Baianão, diante do Altético de Alagoinhas desta quinta, 21, diante do Atlético de Alagoinhas, nesta quinta-feira, 21, às 19h30, na Arena Fonte Nova.

Em entrevista na tarde desta quarta, 20, o atleta disse o que espera do adversário e alertou sobre a necessidade de fazer valer o fator casa. "Sabemos que vai ser um jogo difícil, eles terminaram a primeira fase na nossa frente. No mata-mata não existe equipe boba, temos que saber impor nosso ritmo dentro da Fonte Nova", ressaltou o volante.

O setor ofensivo do time de Alagoinhas terminou a primeira fase do Baianão com um bom desempenho. Empatados em número de gols com o Bahia, o Carcará conta com os dois artilheiros da competição: João Neto e Peixoto com 8 e 5 gols, respectivamente.

"Eles estão vivendo um bom momento, marcando bastante gol. O time tem que estar organizando, atento na marcação e mantendo a posse de bola, de maneira que não deixe brecha para eles. Nosso time tem goleadores também, com Fernandão e Gilberto. Então, eu acredito que vai ser um grande jogo".

O atleta, que voltou de lesão após ficar quase de dois meses parado, falou sobre o período em que esteve longe dos gramados. "Tive muita dor depois do jogo, não consegui nem descer para treinar. A única vez que passei por isso foi quando operei meu joelho e meu pé. É difícil ficar de fora, a gente sofre até mais do que quem está em campo. Mas já passou, temos um jogo importante e estamos com confiança para vencermos dentro de nossa casa", concluiu.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

