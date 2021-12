"Não existe chance alguma de renunciar", diz MGF

Depois da goleada no primeiro jogo da final do Campeonato Baiano, no último domingo, 12, uma crise sem precedentes inundou o Bahia. Alvo maior das críticas da torcida tricolor, o presidente Marcelo Guimarães Filho passou cinco dias consecutivos num silêncio absoluto.

No início da noite desta sexta-feira, 17, depois das reformas recentes que promoveu no departamento de futebol, o mandatário tricolor encarou os microfones e garantiu que, apesar da onda de protestos contra a sua administração, não existiria possibilidade de pedir renúncia do seu cargo no Bahia.

"Não existe chance alguma de renunciar. Encaro os protestos e os movimentos com muita serenidade. Temos que ter calma para trabalhar", disse Marcelo Guimarães Filho.

O presidente do Esquadrão minimizou as críticas e confirmou as contratações do técnico Cristóvão Borges e do diretor de futebol Anderson Barros. Cotado para ser o novo Superintendente de Futebol, William ainda estaria em negociação.

"Essa é uma coletiva para falar da reestruturação do clube, não só de pessoas, mas também da estrutura. Estamos criando agora dois cargos no departamento profissional e teremos o Diretor de futebol, que é o Anderson Barros, e também o Superintendente de Futebol, que estamos conversando com William, que é uma pessoa conhecida no futebol. Ainda não tem nada fechado, mas provavelmente seja a pessoa que assuma este posto", adiantou.

Levado a comentar sobre as recentes mudanças que promoveu no departamento de futebol e no elenco, o dirigente afirmou que a prioridade era contratar um substituto para Paulo Angioni e negou privilegiar alguns jogadores do plantel.

"Não há perseguição nem caça às bruxas. A avaliação será puramente técnica. Se for bom para o Bahia que o atleta saia, ele vai sair. A vida pessoal do jogador é ele quem tem que tomar conta. Tem que ter bom senso para agir da melhor maneira fora do clube. O torcedor é sempre apaixonado. Já vi, não apenas como presidente, pois sou torcedor. Já vaiei e já aplaudi. A gente está buscando o melhor para o clube no que se refere aos jogadores", finalizou.

