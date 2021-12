Não confirmado oficialmente, Uelliton já fez exames no clube

Apesar de as diretorias de Bahia e Cruzeiro - que detém os direitos econômicos do atleta - ainda não terem confirmado oficialmente, o volante Uelliton irá vestir a camisa do Esquadrão nesta temporada.

O jogador, que se destacou em campo e também ganhou fama de líder com influência negativa no Vitória, já realizou exames médicos ontem, no Fazendão, e sua contratação deverá ser anunciada nesta quarta-feira, 5.

Por conta do suposto mau comportamento no Leão, o contrato, em princípio, será curto. O meio-campista fica no clube até o final do Campeonato Baiano, com o salário sendo pago integralmente pelo Cruzeiro.

Depois, caso seja de vontade da diretoria do Esquadrão, o vínculo se estende até o término do Brasileiro. A partir de maio, no entanto, o Bahia teria que dividir com a Raposa o valor do ordenado de Uelliton.

O atleta de 26 anos vem de fracassos recentes na carreira. Em 2013, ele realizou apenas duas partidas pelo Cruzeiro antes de ser emprestado ao Coritiba, time pelo qual disputou só seis jogos.

Espera por Pinto

Ainda na Turquia para definir rescisão com o Bursasport, o atacante chileno Sebastian Pinto é aguardado pelo Bahia até amanhã. A diretoria tricolor já teria enviado o novo contrato para o seu empresário.

