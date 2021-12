"Nada definido", diz Jorginho sobre a defesa do Bahia

Já é sabido que Titi e Lucas Fonseca, suspensos, desfalcarão o Bahia no jogo do próximo domingo, 18, contra a Ponte Preta, pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, em Pituaçu. Os seus substitutos é que ainda são uma incógnita.

Embora tenha testado por dois dias consecutivos dupla de zaga formada por Alysson e por Fabinho, o técnico Jorginho, que ainda aguarda pela recuperação plena de Danny Morais, faz mistério com a escalação e diz que até mesmo o garoto Diego, que há pouco estava a serviço do time Sub-23, poderá pintar como titular.

"Ainda não está nada definido. Vamos esperar até a hora do jogo para decidir. Tem o menino Diego, que também pode entrar. Vamos aguardar até a hora do jogo para ver

Apesar da tentativa de esconder a escalação, o comandante do Esquadrão deu uma pista de quem deverá ser titular na zaga ao valorizar a capacidade de alguns jogadores de assumirem diferentes posições. É o caso de Fabinho, que é volante e tem sido testado como zagueiro nos treinamentos.

"Todos os 18 jogadores que vão estar na súmula do jogo são importantes. Quando se tem facilidade de jogar em duas ou três posições é melhor ainda. Todos esses jogadores que jogam em mais de uma posição são fundamentais em momentos difíceis", finalizou.

