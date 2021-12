Nacional não esconde time e pede atenção a Barbio

O técnico colombiano Juan Osorio, 52 anos, parece não compactuar com a tática do mistério, tão habitual entre seus colegas de profissão.

Após o treino do Nacional, na quarta-feira, 23, o comandante praticamente 'entregou' o time titular que vai a campo contra o Bahia, o separar reservas e titulares a montagem do coletivo, realizado no campo do Vitória, no Barradão.

A única dúvida que pairava no ar - a escolha entre o centro avante Duque ou Uribe - foi respondida por Osorio de forma direta, ao ser questionado pelos jornalistas brasileiros.

"Muito possivelmente o Jeferson, pois precisamos de uma equipe rápida", disse Osorio, em referência ao primeiro nome do avante Duque, de 26anos, autor de seis gols na Liga.

O time El Verde deve formar no esquema 4-4-2 ,a exemplo da partida de ida em Medellín, vencida pelos donos da casa por 1 a 0. A formação deve ser: Armani; Nájera, Henríquez, Murillo e Mejía; Bernal, Medina, Diaz e Valencia; Cárdenas e Jeferson Duque.

Sobre o campo de jogo, a Arena Fonte Nova, o treinador derreteu-se em elogios. "O estádio da Fonte Nova é um lugar muito lindo e confortável para um jogo de futebol. Esperamos ter sucesso lá", afirmou.

Olho no inimigo

Sobre os jogadores do Bahia que inspiravam maiores cuidados na marcação, Osorio citou quatro atacantes.

"Temos que prestar atenção em Barbio, Wallyson, que volta ao time, e Marquinhos, que é muito veloz. O Fernandão também precisa ser muito marcado, já que é um jogador difícil de ser controlado", afirmou.

Destes, apenas quem deve ir a campo hoje é Barbio, que deve formar dupla ofensiva com Souza e Obina. Walysson se recupera de uma contusão e está fora de jogo. Marquinhos e Fernandão foram sacados do time por opção do treinador.

"Vai ser um jogo disputado e precisamos ter bastante atenção com o time do Bahia, principalmente pelo apoio que terão da torcida", afirmou o meia Cárdenas, no desembarque do aeroporto.

Cárdenas é o principal jogador do time colombiano, autor de 55 gols nesta temporada pelo Nacional. A equipe lidera a Liga Colombiana e está na final da Copa local, contra o rival Milionários.

