Nacional líder e Bahia ameaçado: opostos em combate

Dez torcedores colombianos aguardavam a chegada da equipe do Atlético Nacional, na terça-feira, 22, no aeroporto de Salvador. Enquanto entoavam cânticos no saguão principal de desembarque, aproveitavam também para pedir trocados e vender fitas artesanais de couro, a preço de R$ 3 a unidade.

A destinação do dinheiro tem o caráter de subsistência. O grupo de torcedores veio ao Brasil provido de poucos recursos, em uma viagem-aventura pela geografia brasileira.

"Vim de carona de Medellín até aqui. Passei por Boa Vista, Manaus, Belém, Teresina, Feira de Santana e Salvador. Estou desde 1º de setembro na estrada, pois queria ver o Nacional jogando no Brasil", ilustra o torcedor Felipe Retespro, 21 anos, acampado na sede da Bamor, nos Barris.

A simplicidade dos torcedores do El Verde (como é chamado o time colombiano) contrasta com a força da equipe no âmbito doméstico.

O Nacional, adversário do Bahia amanhã, às 19h30, na Fonte Nova, é o atual campeão do torneio Apertura (primeiro turno colombiano), além de liderar com folga o Clausura (returno) e estar na final da Copa local.

O Bahia, por outro lado, amarga a 16ª colocação no Brasileiro, a uma casa da temível zona de rebaixamento. No jogo de ida, o time estrangeiro venceu por 1 a 0, em Medellín.

"Pelos jogos que vi do Bahia no Brasileiro, achei o time com uma defesa fraca e o meio-campo inconsistente. Acho nosso time mais forte", disse o torcedor Harold Guarniso, 24.

O craque do time, o meia Cárdenas, porém, prega cautela. "Cada time disputa seu campeonato e isso não interfere muito quando o jogo é um contra o outro. Em campo, temos que tentar vencer", afirmou.

Ousadia

Ciente do que vem fazendo o Nacional de Medellín nesta temporada, o goleiro tricolor Marcelo Lomba reconheceu o favoritismo do adversário.

"Sei que o Nacional tem uma certa soberania na Colômbia e acompanhei um jogo da seleção nas Eliminatórias no qual atletas deles participaram. Eles têm um time técnico, que não dá chutão e sabe manter a posse de bola. Porém, é mata-mata e imprevistos podem acontecer", afirmou o camisa 1.

Ainda segundo ele, o Bahia deverá ser mais ousado do que o normal nesta quinta: "Vamos para o tudo ou nada, claro que não igual a maluco, mas vamos nos expor para tentar a vitória por dois gols de diferença".

Como forma de retribuir a receptividade colombiana no primeiro jogo, a diretoria do Esquadrão organizou um jantar para esta quarta-feira, 23, em Itapuã, com a diretoria adversária. Na ocasião serão dados uniforme, flâmulas e DVD do filme do Bahia aos rivais.

