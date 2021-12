Nacional de Medellín pega Bahia ou Lusa na Sul-Americana

O Atlético Nacional (mais conhecido no Brasil como Nacional de Medellín) será o adversário do vencedor do confronto entre Bahia e Portuguesa nas oitavas da Copa Sul-Américana.

A equipe colombiana garantiu sua classificação ao empatar sem gols com o Guaraní do Paraguai, em jogo disputado em Medellín na noite da última terça-feira, 28. No primeiro confronto, no Paraguai, o Nacional venceu a partida por dois a zero.

Diferentemente do Bahia, o Nacional de Medellín entrou na competição na primeira fase, quando eliminou o Inti Gás, do Peru, com dois triunfos: 1 a 0 no Peru e 4 a 0 na Colômbia. Com isso, o time colombiano tem uma campanha invicta e sem tomar gols nos quatro jogos disputados até então pela competição continental.

O Bahia decide sua classificação para a próxima fase contra a Portuguesa nesta quarta-feira, 28, em jogo na Arena Fonte Nova, às 21h50. Como venceu o primeiro jogo no Canindé por 2 a 1, o tricolor baiano pode até perder por 1 a 0 que garante a classificação.

A Portuguesa só interessa uma vitória por diferença de mais de dois gols ou uma vitória com um gol de diferença com placar mínimo de 3 a 2 para a Lusa. Em caso de triunfo do time paulista por 2 a 1, o jogo vai para os pênaltis.



adblock ativo