Nação tricolor estará em peso na Fonte Nova

O Esporte Clube Bahia divulgou uma parcial da quantidade de ingressos vendidos até às 18h desta terça-feira, 23. Mais 21 mil ingressos já estão garantidos para a partida entre o Tricolor e o Atlético-PR válida pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, que acontecerá nesta quarta-feira, 24, às 21h45, na Fonte Nova.

Nesta quarta, os ingressos poderão ser adquiridos nas bilheterias da Arena, pelo site do estádio até 21h15 e nos Balcões de Ingressos - Shoppings da Bahia, Paralela e Bela Vista -, na Turma Tricolor - Multishop Boca do Rio - e no Espaço Tricolor - Shopping Estrada do Coco - até às 15h.

Confira a tabela com locais e valores da Arena Fonte Nova para o jogo desta quarta

