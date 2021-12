Na véspera da viagem para os EUA, Bahia acerta com volante do Verdão

O volante Matheus Sales não está na relação dos atletas que partem hoje para a disputa da Florida Cup, nos EUA, mas defenderá o Bahia em 2017.

O jogador de 21 anos, que será emprestado pelo Palmeiras até o fim da temporada, postou ontem, em sua conta no Twitter, uma imagem do escudo do Esquadrão com a seguinte mensagem: “Novo desafio pela frente; #BBMP”. A contratação ainda não foi confirmada pelo Bahia.

Matheus, que terminou 2015 como titular do Verdão, perdeu espaço em 2016, ano no qual realizou 21 partidas (15 como titular). Ele ainda não fez gol como profissional.

O Esquadrão divulgou ontem a lista de 25 atletas que viajam no início desta segunda-feira para os EUA. Dos seis reforços anunciados oficialmente até então, só o lateral direito Wellington Silva ficou de fora. Ele permanecerá em Salvador para aprimorar a forma física. O volante Edson já treina no Fazendão, mas ainda não teve sua contratação confirmada.

A estreia do Tricolor na Florida Cup será na quinta-feira, dia 12, às 21h (da Bahia), contra o Wolfsburg-ALE. No domingo, o time volta a campo para encarar o Estudiantes-ARG às 18h45.

Para as duas partidas, o Bahia fechou parceria com a Prefeitura de Salvador. Irá estampar na camisa o logo do site GoToSalvador.com, voltado ao turismo de estrangeiros.

Tricolor empata e avança na Copinha

O Bahia entrou em campo ontem precisando apenas do empate para passar de fase na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Diante do anfitrião São Bernardo, arrancou a igualdade por 1 a 1 e avançou como líder do Grupo 21, com sete pontos.

A equipe comandada por Aroldo Moreira saiu atrás no marcador, mas livrou-se da derrota graças ao gol de Hugo Freitas. Na próxima fase, o Esquadrãozinho vai encarar o Cruzeiro, que terminou em segundo no Grupo 22. Dia e horário não haviam sido definidos até o início da noite de ontem

