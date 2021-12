Na seleção sub-20, Pará será desfalque por quatro partidas

Um dos poucos que ainda possuem moral com a torcida, Pará vai desfalcar o Bahia nas próximas quatro partidas. Convocado pelo técnico Alexandre Gallo para disputar, pela seleção sub-20, o Torneio de Cotif, em Valência, na Espanha, entre 10 e 20 de agosto, o lateral-esquerdo de 18 anos se aprasentou nesta segunda-feira, 4, no Rio de Janeiro, e não enfrenta o Corinthians - um jogo pela Copa do Brasil e outro pelo Brasileirão -, além de Goiás e Criciúma - ambos os jogos pela Série A.

Contra o Palmeiras, o baixinho de 1,67 m não obteve sucesso na marcação de Henrique, de 1,86 m, no gol do Verdão. Porém, tratou de dar assistência para Kieza empatar logo em seguida, e obteve média 7,5 da revista Placar, mantendo-se como melhor jogador da posição na premiação Bola de Prata.

Já na Granja Comary, onde treina até sexta-feira, o garoto falou sobre a seleção. "Fui muito bem recebido. Hoje (ontem) mesmo começo a treinar. É o sonho de todo jogador. Vou procurar a titularidade para, se Deus quiser, chegar na principal", disse.

Sobre estar ausente do Fazendão, Pará garante a qualidade de seus reservas: "Tem Guilherme e Raul, que são bons jogadores". O lateral diz que ficará na torcida para o Bahia sair do Z-4: "Vou orar para a gente sair dessa situação".

