Na relargada da Série A, Bahia e Criciúma duelam às 21h

Nesta quarta-feira, 11, às 21h, na Arena Fonte Nova, contra o Criciúma, o Bahia faz sua partida pela 20ª rodada do Brasileirão, a primeira do novo turno da competição. Acompanhe o lance a lance do jogo no Portal A TARDE.

O jogo, considerado de '6 pontos', pode definir o destino tricolor no certame. Se vencer o Tigre, o Esquadrão abre distância de um adversário direto e volta a encostar no G-4. No entanto, para superar a equipe catarinense e reencontrar o caminho das vitórias, a receita é caprichar. Neste Brasileiro, o Bahia lidera o ranking dos passes errados, com 818 no total.

Para confronto, o capitão Fahel vai para o banco de reservas tricolor. Quem assume a titularidade é o jovem Fabrício Lusa. Outra novidade é o atacante Potita, que voltou a ser relacionado pelo técnico Cristóvão Borges e será opção entre os suplentes.

No Criciúma, o lateral Marlon, o meia Morais e o atacante Lins foram poupados do treino de terça, 10, à tarde, no Barradão, mas serão titulares na partida. Para o lugar do suspenso e lesionado Serginho, Ewerton Páscoa é o escolhido por Sílvio Criciúma.

