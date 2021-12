Na raça, Bahia vira sobre o Figueirense em Pituaçu

Mais uma tarde de emoção e delírio no estádio de Pituaçu. Neste domingo, 16, a torcida tricolor viu o Bahia sair atrás do placar e arrancar, na raça, a virada sobre o Figueirense: 2 a 1 pela 25ª rodada da Série A 2012, resultado que mantém o Esquadrão de Aço invicto no segundo turno do Campeonato Brasileiro.

Jogando em casa contra um adversário teoricamente inferior, o time do técnico Jorginho pressionou o Figueirense desde o apito inicial. Mas foram os visitantes que abriram o placar, com Julio Cesar, aos 33 minutos do primeiro tempo. Apesar disso, o tricolor jogava bem, e a torcida não esperava um resultado diferente na segunda etapa senão a virada.

E ela veio. Ousado no segundo tempo, o Esquadrão de Aço chegou ao empate com Helder, aos 27 minutos, e iniciou a pressão sobre o Figueira. A virada aconteceu num lance polêmico: Wilson, que vinha fechando o gol para a equipe catarinense, chocou-se com Jones Carioca na área; o árbitro não parou a jogada e Cláudio Pitbull aproveitou o gol vazio para marcar.

Apesar do protesto dos visitantes e da confusão em campo, o árbitro confirmou o gol da virada e o triunfo do Bahia, o quarto neste segundo turno de Série A. Agora são sete jogos sem perder, e o tricolor continua se recuperando na tabela do Campeonato Brasileiro.

A zona de rebaixamento não preocupa tanto, já que o tricolor ultrapassou Flamengo, Coritiba e Portuguesa na tabela. O Esquadrão agora mira a vaga na Sul-Americana, terminando a rodada com 31 pontos, na 13ª posição. O próximo compromisso do time de Jorginho acontece daqui a uma semana, no domingo, 23, às 18h30, no Beira Rio, contra o Internacional.

Surpresa catarinense - Não há como negar: Jorginho tornou o time do Bahia muito mais ousado e temido pelos adversários que vêm enfrentá-lo em Pituaçu. Neste domingo, a escrita foi mantida, com o Esquadrão de Aço dominando e partindo para cima desde o primeiro minuto.

Eram 4 minutos quando criou a primeira oportunidade de gol: Helder aproveitou troca de passes na área e chutou raspando a trave. No minuto seguinte, Jones passou com facilidade pela marcação e ficou de cara com o goleiro do Figueira, mas chutou para fora. O domínio tricolor se manteve nos minutos seguintes, mas sem a mesma precisão no ataque.

No último terço do primeiro tempo a defesa tricolor ficou nervosa, e foi a vez do Figueirense ensaiar uma mini-pressão: aos 30, Botti cobrou falta na área, Lomba espalmou e Túlio chutou em cima da zaga. Aos 31, Titi cabeceou contra a própria meta e quase marcou um golaço contra.

Tudo corria bem até que, aos 32 minutos, Julio Cesar pregou uma peça em todos os presentes ao Pituaçu: Botti cruzou mais uma bola na área do Bahia, a bola passou por toda a defesa e o atacante apareceu na segunda trave para cabecear. 1 a 0 Figueirense.

Raça bem baiana - No intervalo, Jorginho tirou o garoto Rafael, pouco inspirado, e mandou Lulinha para campo. A alteração surtiu efeito, com o Bahia mais rápido e ofensivo durante a segunda etapa. A primeira chance surgiu com o próprio Lulinha, os 5 minutos, quando subiu entre os zagueiros e cabeceou para fora.

A pressão só estava começando: aos 9, Neto carimbou o travessão do goleiro Wilson na cobrança de falta; aos 13, Diones recebe de Lulinha e o goleiro agasalha a bola; aos 15, Helder aproveitou rebote da intermediária e chutou para fora; aos 18, Wilson apareceu mais uma vez para defender a cobrança de falta de Neto buscando o canto do goleiro.

Aos 27, o tricolor foi recompensado pela insistência. Jussandro recebeu na esquerda e mandou na área; a bola passou por todo mundo, menos por Helder, que completou na segunda trave. Empate na hora certa, mantendo o Esquadrão vivo na partida.

Mais eis que surgiu a muralha Wilson. O goleiro do Figueirense começou a brilhar aos 29, quando pegou chute cruzado de Lulinha. Aos 37, ele salvou mais duas, nos chutes de Jones e Helder de dentro da área. Mesma cena do minuto 39, quando o camisa 1 alvinegro defendeu mais dois chutes, desta vez com Helder e Cláudio Pitbull.

Parece que o tricolor só chegaria à virada se vencesse a muralha do Figueira. E ele só caiu, literalmente, aos 45 minutos do segundo tempo. Jones invadiu a área acompanhado do zagueiro Edson Silva e ambos se chocaram com o goleiro Wilson; ele ficou nocauteado no chão, mas o árbitro deu sequência à jogada; Cláudio Pitbull, esperto, aproveitou o gol aberto e decretou a virada do Esquadrão de Aço: 2 a 1!

adblock ativo