Na raça, Bahia vira no final e bate São Paulo no Morumbi

Vindo de derrota em casa e há duas partidas sem vencer, o Bahia encarou o São Paulo na noite desta quarta-feira, 10, no Morumbi, e, com gol de Fahel no final, conquistou os três pontos para se reabilitar no Brasileirão. Anderson Talisca anotou o primeiro gol do Esquadrão, enquanto Aloísio marcou para tricolor paulista.

Com dois a menos - Luís Fabiano e o estreante Clemente Rodríguez expulsos -, o São Paulo foi obrigado a se fechar, mas, na raça, o Esquadrão de Aço partiu pra cima e arrancou o gol do triunfo nos minutos finais da partida, válida pela 11ª rodada, que foi antecipada porque o clube paulista vai disputar a Copa Suruga, no Japão, no dia 7 de julho.

O Bahia chega a 11 pontos e sobre para a terceira posição na tabela de classificação. O tricolor baiano permanece na capital paulista até sexta-feira, 12, quando viaja para Campinas, onde encara a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, sábado, 13, às 21h.

O jogo

Os dois times entraram em campo pressionados pelos últimos resultados e precisavam vencer para sair da situação intermediária na tabela. O técnico interino Milton Cruz sacou Paulo Henrique Ganso do time titular e escalou Aloísio formando o trio de ataque com Osvaldo e Luís Fabiano. A disposição, em tese, daria mais velocidade ao time paulista, mas não surtiu efeito na prática e o São Paulo foi derrotado dentro de casa.

O Bahia viajou a São Paulo precisando mostrar o bom futebol apresentado antes da pausa para a Copa das Confederações para reconquistar o desconfiado torcedor. No entanto, uma ducha fria logo aos 14 minutos esfriou o ânimo do Esquadrão: Luís Fabiano recebeu belo passe de Jadson e desviou para Aloísio, que encheu o pé e abriu o placar para o tricolor paulista.

Mesmo começando melhor a partida, o time sentiu o gol e deixou o São Paulo tomar conta da partida. Com Osvaldo e Aloísio abertos e Luís Fabiano centralizado, o Soberano atacou em velocidade e tomou conta do primeiro tempo.

Mas o meia Anderson Talisca, vaiado pela torcida na derrota para o Corinthians no último domingo, 7, foi o responsável por comandar a reação do Esquadrão. Aos 17 minutos da segunda etapa, Marquinhos Gabriel recebeu em profundidade de Raul e mandou na área. Talisca, livre no segundo poste desviou com o pé direito e empatou a partida. O camisa 8 tentou ampliar o marcador mas parou nas mãos de Rogério Ceni.

Com o São Paulo mais fechado no final da partida, o Bahia foi para cima e chegou ao gol nos minutos finais: Madson cobrou falta no meio da confusão, a bola resvalou em Titi e sobrou para Fahel, que só teve o trabalho de empurrar para as redes, garantindo, fora de casa, o terceiro triunfo do Bahia no Brasileirão.

Expulsões e displicência

Prestes a nomear um novo treinador, o São Paulo teve Milton Cruz à frente do time nesta quarta-feira e, precisando vencer, o comandante ousou e montou um time com três atacantes. No entanto, mesmo jogando em casa, o Soberano não conseguiu concluir as chances criadas e foi derrotado com gol próximo ao final da partida.

O atacante Luís Fabiano foi expulso após tomar o segundo cartão amarelo e saiu de campo sem falar com a imprensa. Chamado de "pipoqueiro" pela torcida são-paulina, o camisa 9 reclamou de ter feito somente uma falta no primeiro tempo e foi punido com o cartão.

O estreante Clemente Rodríguez, recém-contratado do Boca Júniors, que foi escalado no lugar do criticado Juan, também recebeu dois cartões amarelos e foi para o chuveiro mais cedo.

Os dois jogadores a menos no time paulista fizeram com que o Bahia partisse para cima e conquistasse mais três pontos no torneio e subisse na tabela. Os dois times têm um jogo a mais na competição, porém, a depender dos resultados da próxima rodada, o Soberano pode cair para a zona de rebaixamento.

