Na raça, Bahia vence Cruzeiro e se garante na Série A

Em jogo emocionante, o Bahia venceu o campeão Cruzeiro por 2 a 1 na tarde deste domingo, 1, e se garantiu na Série A em 2014. Além de Marcelo Lomba, que salvou pelo menos cinco chances de gol do time celeste, o herói do jogo foi Talisca, que marcou o gol do triunfo aos 44 minutos do 2º tempo.

Sem risco de rebaixamento, o Bahia enfrenta o Fluminense às 16h (de Salvador) no próximo domingo, 8, na Arena Fonte Nova. O Cruzeiro vai até o Maracanã enfrentar o Flamengo.

Bahia surpreende

O primeiro tempo começou com o Cruzeiro partindo para cima. A defesa do Bahia, bem postada, não dava chances para o ataque cruzeirense. Em contra-ataque, William Bárbio deu belo passe para Marquinhos, que recebeu e tocou no canto, sem chances para Fábio, abrindo o placar.

A partir do gol, o Cruzeiro foi para cima do Bahia. O time celeste teve chances com Dagoberto, Souza, Everton Ribeiro e Borges, mas embaixo das traves do tricolor estava Marcelo Lomba, que voltou a mostrar segurança e fez belas defesas.

Após abrir o marcador, o Bahia só voltou a chutar a gol aos 26, com Talisca recebendo na intermediária e arriscando de longe, para boa defesa de Fábio. A torcida do Cruzeiro perdeu a paciência com o time e começou a vaiar, passando nervosismo para os jogadores até o final da primeira etapa.

Emoção até o final

O Cruzeiro voltou para a etapa final buscando os gols da vitória. O time celeste partia para cima e abusava dos cruzamentos da área. O tricolor, acuado, viu Marcelo Lomba salvar o time em pelo menos cinco chances claras de gol do Cruzeiro.

Em cobrança de escanteio, aos 39 minutos do 2º tempo, Vinícius Araújo aproveita confusão na área e empata a partida para o Cruzeiro. O gol colocou fogo no jogo e a equipe mineira continuou indo todo para o ataque.

Aproveitando o contra-ataque, aos 44, Souza tocou para Talisca na grande área que só teve o trabalho de colocar a bola no fundo do gol, salvando o Bahia da sombra do rebaixamento.

