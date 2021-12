Na luta pelo acesso, Bahia busca expurgar ‘fantasma’

Ninguém duvida que o duelo deste sábado, 29, às 16h, na Fonte Nova, é fundamental para o Bahia na briga pelo acesso. E é justamente nessas horas que os fantasmas do futebol aparecem: para causar receio e dar uma pitada enorme de emoção à partida.

O Ceará, adversário de logo mais, tem sido exatamente isso: um fantasma que o Esquadrão precisa expurgar. Desde a primeira vez que disputou a Série B, em 1998, o Tricolor tem se engasgado ao enfrentar o Vozão em casa. Foram três derrotas em nove jogos, sempre em momentos decisivos.

Naquela Série B, o Bahia vinha de três triunfos seguidos na Fonte Nova quando perdeu por 2 a 1 para o Vozão. Os dois gols do Alvinegro foram do volante Bechara, sendo um olímpico, sobre Jean. O Tricolor não conseguiu se recuperar nas duas rodadas seguintes e acabou eliminado na 1ª fase de forma traumatizante.

Os cearenses foram algozes novamente em 2013, na primeira edição da ‘nova’ Copa do Nordeste. O Esquadrão vinha liderando seu grupo, invicto, com direito a triunfo sobre o Vozão por 1 a 0 na inauguração da Arena Castelão, quando foi derrotado por 2 a 1 em Pituaçu. A partir dali, o Tricolor perdeu por 3 a 0 para o ABC e empatou sem gols com o Itabaiana, e acabou eliminado precocemente do torneio.

Por último, em 2015, o revés mais difícil de aturar, no duelo de ida da final da Copa do Nordeste. O Bahia perdeu por 1 a 0, com frangaço de Jeanzinho, e foi para Fortaleza com a difícil missão, não alcançada, de vencer para ficar com o título.

Prontos para o fantasma

Nesse período, o Bahia ainda empatou duas vezes em casa e venceu quatro. O retrospecto equilibrado e a rivalidade, porém, não assustam em nada Guto Ferreira: “Essa situação é externa. Pode vir do torcedor, mas dentro do nosso grupo ela não entra como uma ‘pitada a mais’”, diz o técnico.

“Entra como necessidade de triunfo. Eu mesmo até desconhecia esse momento pouco positivo dentro da rivalidade. Mas, pelo fato de jogarmos em casa, temos que efetivar nosso mando, ultrapassar qualquer barreira que o Ceará possa colocar”, afirma Guto.

O comandante tricolor concorda que o adversário tem, de fato, capacidade de complicar a partida, e pediu atenção aos jogadores: “O Ceará possui um time com transição muito forte, seus jogadores têm como característica principal um contra-ataque muito intenso. São jogadores que rompem as linhas de defesa na individualidade”, explicou. “Temos que ter muita atenção com isso, até porque temos um jeito de jogar dentro de casa que pode facilitar isso para eles”.

O técnico não terá à disposição o volante Luiz Antônio, suspenso pelo terceiro amarelo. Guto, como sempre, prefere não revelar quem entra em seu lugar, mas tudo indica que será Renê Júnior.

O discurso do próprio treinador reforça isso, ao rasgar elogios para o volante: “É um jogador extremamente guerreiro, tem um nível de combate corpo a corpo muito bom. Tem boa estatura, é sólido no jogo aéreo. Tem visão de jogo e qualidades de meia-armador. É um volante articulador, capaz de iniciar bem as jogadas”.

No ataque, o treinador deve ter o retorno de Hernane, que cumpriu suspensão. Moisés, recuperado de lesão muscular, volta para a lateral esquerda.

Treino na Fonte

O Bahia finalizou a preparação para enfrentar o Vozão com um treino fechado para a imprensa na Fonte Nova, na manhã desta sexta-feira, 28.

De acordo com a assessoria de imprensa do clube, Guto Ferreira comandou uma atividade com o time titular. O lateral esquerdo Moisés, recuperado de lesão, treinou normalmente. A atividade de quinta, 27, no Fazendão, também não teve acesso à imprensa.

Ingressos

Dono da melhor média de público da Série B, 13.746 pessoas por jogo, o Bahia, ao lado da Fonte Nova, já havia vendido até a noite desta sexta cerca de 15 mil ingressos. Juntos aos 8 mil bilhetes de sócios com acesso garantido e de cota corporativa, já são 23 mil torcedores com entrada garantida para a partida.

Os ingressos seguem à venda na internet até às 15h30, e nas bilheterias da arena a partir das 9h. Os valores são a partir de R$ 15, a meia-entrada, para os setores promocionais Super Sul e Super Norte. Quem comprar pela internet terá 50% de desconto.

Bahia x Ceará - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B Local: Arena Fonte Nova, em Salvador(BA) Quando: sexta-feira, 28, às 16h Árbitro: Francisco de Paula dos Santos Silva Neto Assistentes: Lúcio Beiersdorf Flor e Jorge Eduardo Bernardi (Trio gaúcho) Bahia - Muriel, Eduardo, Tiago, Jackson e Moisés; Juninho, Renê Júnior e Renato Cajá; Edigar Júnio, Hernane e Wesley Natã. Técnico: Guto Ferreira. Ceará - Éverson, Maicon Silva, Raul Silva, Charles e Eduardo; Ewerton Páscoa, Wescley, Felipe Menezes e Felipe; Lelê e Bill. Técnico: Sérgio Soares.

