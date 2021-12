Na Fonte Nova, Bahia faz último treino antes de enfrentar o Palmeiras

O Bahia finalizou neste sábado, 16, a sua preparação para o duelo contra o Palmeiras na Arena Fonte Nova, palco da partida que acontece neste domingo, 17, às 16h, pela 33° rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Na atividade, o técnico Roger Machado escalou o time que deve ir a campo e orientou um intenso treinamento de bolas paradas. A todo o momento o comandante passava orientações sobre o posicionamento dos atletas.

Na parte final do treinamento, as atividades participaram do tradicional treino recreativo em dois toques.

O meia-atacante Marco Antônio ficou no Fazendão tratando de sua lesão no pé na fisioterapia. Outro que ficou no CT tricolor foi o volante Elton, que realizou trabalhos de transição física.

Após o treinamento na Fonte, os atletas relacionados para a partida seguiram para a concentração.

