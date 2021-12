Na estreia de Jorginho, Bahia bate Santos de virada

A expectativa em torno do futuro do Bahia sob o comando de Jorginho, o mais novo técnico do clube, ganhou na noite desta quarta-feira, 29, um motivo para ser das melhores: no jogo que marcou a estreia do treinador, o tricolor jogou muita bola e bateu o Santos por 3 a 1, de virada, na Vila Belmiro.

Regular durante toda a partida, o Bahia saiu atrás do placar aos 14 minutos da primeira etapa, quando André aproveitou cruzamento de Neymar e marcou, de cabeça. Mas o tricolor não se abateu e, embora estivesse escalado com três volantes em seu meio campo, seguiu a marcar fortemente a saída de bola do time santista e partiu para o ataque.

Se, no primeiro tempo, equilibrou as ações da partida, na segunda etapa, o Esquadrão voltou a campo ainda melhor e foi merecedor do resultado positivo. O tento de empate saiu logo aos 14 minutos, com Souza, que aproveitou cruzamento de Neto e, oportunista, mandou no canto direito de Rafael. Três minutos depois, em cobrança perfeita de falta, Neto virou o placar. E Gabriel, em jogada de contra-ataque, fechou a conta, aos 27 minutos.

O triunfo, o terceiro do Bahia fora dos seus domínios, levou o time baiano aos 20 pontos ganhos. Embora não possa mais ser ultrapassado nesta 20ª rodada, o tricolor segue apenas na 16ª colocação, já que o Coritiba, que era o primeiro clube à sua frente, bateu o Internacional por 1 a 0 e chegou aos 22 pontos. A distância para o Palmeiras, primeiro dos últimos quatro times, agora é de quatro pontos. O Sport, 19º com 15 pontos, é o único da zona que ainda não jogou: entrará em campo somente às 21h desta quinta-feira, 30, contra o Flamengo.

Para buscar uma sequência de vitórias e se distanciar de uma vez da zona de descenso, o tricolor volta a campo no próximo domingo, 2, contra o São Paulo, em Pituaçu; o Santos vai até a Ilha do Retiro para enfrentar o Sport, no mesmo dia e no mesmo horário.

Início equilibrado - Pela primeira vez sob o comando do técnico Jorginho, o Bahia começou o primeiro tempo de jogo na Vila Belmiro com uma postura diferente da apresentada quando sob o comando de Caio Júnior: embora estivesse com três volantes em sua formação, adiantou a sua marcação e criou boas chances para balançar as redes do goleiro Rafael.

O Santos, por sua vez, valorizou o toque de bola e forçou pouco as jogadas de ataque. O time da Vila, no entanto, foi mais feliz e saiu na frente do placar. O Peixe garantiu o resultado em seu favor por intermédio da genialidade de Neymar, que cruzou com perfeição para André marcar de cabeça, aos 14 minutos: 1 a 0.

Antes, aos oito minutos, André já havia desperdiçado a melhor chance do time santista no jogo: livre, de frente para Omar, tentou marcar com uma cavadinha e pegou mal na bola. Aos 13, Adriano pegou sobra na intermediária e bateu forte; Omar mandou para escanteio. Quatro minutos depois, Ganso chegou perto de marcar o segundo, mas o seu remate colocado passou à direita da meta do goleiro do Esquadrão.

Daí em diante, o tricolor, com os seus alas adiantados, partiu em busca do gol de empate. Aos 22 minutos, Souza bateu cruzado pelo lado esquerdo e Gabriel por pouco não marcou. Seis minutos depois, aconteceu o inverso: após disparo cruzado do meia, Souza também não empurrou para as redes por pouco. Aos 35, Zé Roberto fez boa jogada individual pelo lado esquerdo, mas mandou longe do gol. A melhor chance do time baiano aconteceu três minutos depois: em contra-ataque, Hélder recebeu passe de Souza e mandou uma bomba da intermediária; a bola explodiu no travessão.

Impetuosidade tricolor - Jorginho devolveu o Bahia para o segundo tempo sem nenhuma modificação na sua formação. Contudo, o Esquadrão voltou ainda mais impetuoso. Indiferente às qualidades do time santista, o tricolor corrigiu a sua marcação e, em tendo encarado o jogo destemidamente, mereceu a virada no escore.

A sua primeira chegada aconteceu logo aos dois minutos: Gabriel cruzou bola pelo lado direito e serviu Souza, mas o atacante, embora estivesse livre na grande área, tocou por cima do gol. Mas o "Caveirão" se redimiu 12 minutos depois: aproveitou cruzamento de Neto e, frio, dominou e tocou no canto direito de Rafael. 1 a 1!

O gol deixou o time baiano ainda mais ligado e a virada não demorou a acontecer: aos 17 minutos, Gabriel sofreu falta na entrada da área e Neto, na cobrança, com perfeição, colocou a bola à meia altura no canto direito. Rafael ainda tocou nela, mas não conseguiu evitar o 2 a 1 em favor do Bahia no placar. Pressionado pela sua própria torcida, o Santos, que outrora cadenciava o jogo, viu a posse de bola ser invertida.

Foi assim, com a bola no chão, que, após troca de passes em jogada de contra-ataque, o tricolor chegou ao terceiro tento, aos 27 minutos: Souza recebeu passe na área e rolou para trás, onde Gabriel, da entrada da área, bateu colocado no canto esquerdo da meta santista, sem chances para Rafael. 3 a 1 que reacende a chama e instala a esperança de que os tropeços se transformem apenas em lembranças remotas do primeiro turno.

adblock ativo