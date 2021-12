Na estreia de Dabove, Teixeira falha e Bahia perde do Flu no Maraca

O Bahia perdeu para o Fluminense por 2 a 0 na estreia do técnico Diego Dabove. Na noite desta segunda-feira, 30, os tricolores chegaram ao Maracanã sentindo sabores parecidos. Jejuns longos na temporada. O Esquadrão com sete jogos sem vencer no Brasileirão e o Flu sem ganhar há seis partidas, entre jogos da Série A e da Libertadores. Como consequência, ambos trocaram de treinadores recentemente e começaram a rodada abraçados à beira da zona de rebaixamento. Quem respirou aliviado foram os cariocas, já os baianos agora somam os mesmos 18 pontos do primeiro time no Z-4 e oito partida sem saber o que é ganhar.

Em jogo muito amarrado, Lucca achou gol de falta aos 35 minutos da primeira etapa e foi o suficiente para praticamente sacramentar o resultado. No segundo tempo, falta de criatividade do Esquadrão ficou evidente e a criação se concentrou nos cruzamentos dos laterais. Apesar disso, teve boas chances e colocou duas bolas no travessão. O Flu praticamente abdicou de atacar, apenas administrou o resultado e ainda achou um gol com Bobadilla no último lance.

O Bahia agora tem mais uma semana livre para treinar, de olho no confronto em casa diante do Fortaleza. Dessa vez, o duelo de tricolores terá sabores bem distintos, pelo último jogo do primeiro turno.

O jogo

Se na escalação repetida não foi possível perceber o estilo de Diego Dabove, nos primeiros minutos em campo, a mudança de comportamento já ficou clara. Mugni aparecia aberto pela esquerda - quase como um ponta - enquanto Rodriguinho exercia a função de um 10 clássico, centralizado. Isso tudo somado a uma intensidade maior que a habitual - como havia prometido o treinador em sua chegada.

Só que jogo na beira do precipício é jogo de desesperados, não tem jeito. Os erros rapidamente começaram a aparecer por conta do nervosismo. Tanto Bahia quanto Fluminense tinham muita dificuldade de criar alguma chance mais efetiva e frequentemente a bola mudava de posse mais por um equivoco, do que por mérito próprio.

A primeira finalização só aconteceu aos 19 minutos, mas com ela uma boa sequência de oportunidades. Martinelli arriscou de fora da área, mas jogou por cima. Três minutos depois, Mugni fez boa jogada pelo lado esquerdo do ataque baiano, achou Gilberto livre, que travado jogou para fora. Flu respondeu. Fred faz bonito pivô, depois de bonita jogada com Arias, e bate em cima de Matheus Texeira - tinha ainda opção de Samuel Xavier entrando sozinho pela direita.

Aos 35 minutos, Patrick de Lucca chegou atrasado em Yago Felipe. Falta para o Flu, de longe. Lucca foi para a cobrança e bateu bem. A bola viajou e Matheus Teixeira até chegou a encostar na redonda, mas apenas para amortecer o pouso. Lei do ex mais uma vez consagrada - quando esteve no Bahia não fez um golzinho sequer.

No resto do primeiro tempo, jogo ficou ainda mais amarrado. Uma série de faltas e bate boca, mas quase nada de bola rolando com qualidade.

No início da segunda etapa pouco aconteceu. Flu amarrou a partida como pôde e administrou o resultado. O Bahia demonstrou toda sua ausência de repertório e não incomodou categoricamente em momento algum. As jogadas se concentravam nos poucos precisos cruzamentos dos laterais.

Faltando 15 minutos o Flu cansou e o Esquadrão passou a ter oportunidades mais claras. Duas bolas no travessão. A primeira de cabeça, aos 32, quando Luiz Otávio subiu mais que os adversários no escanteio. A segunda, aos 37, a melhor do jogo, Juninho Capixaba trabalhou bem com Rossi e meteu um foguetaço que parou na excelente defesa de Marcos Felipe e depois no travessão.

Ainda teve uma chuva de cruzamentos. Parecia que o gol sairia a qualquer hora. E saiu. Após bate e rebate horroroso na área, Bobadilla meteu o último pé e matou o jogo. O Fluminense volta a vencer e respira aliviado. Já o Bahia soma nove jogos sem vencer - oito derrotas e apenas um empate no período -, o maior jejum desde que retornou à Série A em 2017.

