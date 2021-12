Na despedida de Pituaçu, Bahia vence e assume a ponta

O Bahia entrou em campo pela segunda rodada da segunda fase do campeonato baiano precisando vencer e não decepcionou o torcedor. Mesmo sem demonstrar um futebol convincente que conquistou o Baianão de 2012, o Esquadrão derrotou o Juazeirense por 2 a 0 e chegou a quatro pontos no Grupo 1 da competição.

O Tricolor agora é o líder a chave, em razão do Juazeiro, que também tinha um ponto, ter perdido para o Vitória no Adauto Morais.

O primeiro gol da partida saíram dos pés de Obina em uma falha do goleiro Maikon. Aos 39 minutos da etapa inicial o argentino Paulo Rosales fez boa jogada no meio de campo e lançou o camisa 9 em profundidade. O arqueiro tentou impedir o passe mas não conseguiu segurar a bola, que sobrou limpa nos pés do atacante, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

Quando a torcida já contava com o resultado sacramentado, o volante Fahel ampliou o marcador na jogada que é o seu ponto forte: bola aérea. Aos 42 minutos do segundo tempo, Anderson Talisca - que entrou no lugar de Marquinhos - levantou a bola na área em cobrança de falta. O volante subiu junto com a zaga e testou confiante para o gol, garantindo o triunfo da equipe.

O próximo compromisso do Tricolor será no próximo dia 31, contra o Bahia de Feira, fora de casa. O Juazeirense recebe o Botafogo, lanterna do Grupo 1, tentando se manter vivo na competição.

A partida marcou a despedida da torcida do Bahia do estádio de Pituaçu. O local foi palco de conquistas e jogos marcantes para o Esquadrão, mas dará espaço à casa que os torcedores consideram como a oficial. Uma bela festa está prevista para a inauguração da Arena Fonte Nova, marcada para o dia 7 de abril, em Ba-Vi válido pela quarta rodada da segunda fase.

Visitante domina mas não marca - O Juazeirense não se intimidou por ser o visitante e começou pressionando o Bahia em Pituaçu. Logo aos três minutos de jogo o Canção de Fogo levou perigo ao gol de Marcelo Lomba, em jogada trabalhada pelo meio.

Sempre pelo lado esquerdo do ataque, o Juazeirense tentava furar o bloqueio tricolor. Mesmo com maior volume de jogo no início da primeira etapa o time visitante não conseguia concluir as jogadas, falhando no último passe.

Somente aos 13 minutos o Bahia chegou com perigo. Adriano recebeu lançamento abusando da velocidade e cruzou para o meio da área, mas a bola passou por toda a defesa e saiu pela linha lateral. No lance seguinte, aos 20, o Juazeirense perdeu a chance de abrir o placar em jogada de Quirino. O atacante driblou Marcelo Lomba, mas ficou sem ângulo e cruzou para o meio da área. Madson chegou chutando mas Neto, atento, dividiu a jogada e a zaga tricolor afastou o perigo.

Aos 26 minutos, o Canção de Fogo desperdiçou mais uma chance, em uma ação de puro reflexo de Marcelo Lomba. Titi falhou no corte da jogada e o avante Deon chutou firme, à queima-roupa. O arqueiro tricolor defendeu com o pé esquerdo e a bola saiu pela linha de fundo.

No final da primeira etapa, Titi ainda acertou uma bola na trave antes do Bahia abrir o placar. Aos 39 minutos, Rosales acertou um belo passe para Obina e o goleiro Maikon falhou ao tentar evitar cortar o lance. O centro avante teve apenas o trabalho de empurrar para o gol em um chute na diagonal.

Mudança de postura tricolor - O Bahia retornou com ânimo diferente para a segunda etapa e logo no primeiro lance Adriano recebeu de Neto e mandou pela linha de fundo. Na jogada seguinte, Obina recebeu outro belo passe de Rosales e acertou um forte chute, rebatido pelo goleiro Maikon.

Sempre apostando na velocidade e nas jogadas pelos lados, Adriano tentou encontrar os companheiros por várias vezes no meio da área. Em um dos momentos que esteve enfiado na área, o camisa 11 perdeu um gol incrível embaixo da trave. Aos 18 minutos Neto levantou na área e o arqueiro do Juazeirense falhou outra vez. No reflexo, dentro da pequena área, Adriano pegou mal na bola e mandou por cima do gol.

Com a entrada dos jovens Anderson Talisca (no lugar de Marquinhos Gabriel) e Matheus (no lugar de Obina - que ainda marcou um gol, em lance duvidoso, anulado pela arbitragem), o time ganhou mais movimentação pelo meio e velocidade pelas pontas. Os jogadores formados na base do Tricolor participaram ativamente da mudança do time no segundo tempo.

O Juazeirense não manteve o mesmo ritmo do início do primeiro tempo e o Bahia chegou ao segundo gol em um lance de bola parada. Anderson Talisca cobrou falta da esquerda e o volante Fahel, oportunista, testou para o gol, confirmando a vitória do Esquadrão por 2 a 0.

A torcida do Bahia comemorou o último jogo do time em Pituaçu. A Arena Fonte Nova está quase pronta e tem inauguração prevista para o dia 7 de abril, quando o Esquadrão encara o arqirrival, Vitória, em jogo válido pela quarta rodada da segunda fase.

adblock ativo