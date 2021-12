Na despedida de Pituaçu, Bahia enfrenta a Juazeirense

Após 139 jogos no 'caldeirão', o jogo do Bahia neste domingo, 24, às 16 horas, contra a Juazeirense em Pituaçu, marca a despedida do estádio como mando de campo oficial do tricolor.

Depois a partida deste domingo, pela segunda rodada da 2ª fase do campeonato baiano, o Bahia volta a mandar seus jogos na Fonte Nova, agora reformulada para a disputa da Copa das Confederações e Copa do Mundo. Pituaçu foi a casa do Bahia desde 2009, enquanto a Fonte foi demolida e reconstruída após a queda da parte da arquibancada do estádio, em 2007, que resultou na morte de sete torcedores.

O confronto contra a Juazeirense traz ao palco um antigo astro tricolor que fez história com suas danças e gols no estádio. É o atacante Adriano Michael Jackson, que viveu sua melhor fase no futebol em 2010, quando ajudou o Bahia a retornar à elite do futebol nacional.

Jogando a Série B pelo tricolor, Adriano fez 14 gols em Pituaçu, ficando apenas atrás de Souza (21 gols em três anos) como maior artilheiro do Bahia durante os cinco anos que a equipe jogou no estádio Roberto Santos, nome oficial de Pituaçu.

Para o jogo, o Bahia deve ter três mudanças em relação ao time que empatou com o Vitória da Conquista. O volante Hélder, machucado, e o lateral-esquerdo Jussandro, por opção do treinador, cedem suas vagas para Marquinhos Gabriel e Magal.

A única dúvida é quem será o companheiro de Titi na zaga do Bahia, no lugar de Brinner, sacado do time. Durante a semana, Jorginho testou Danny Morais e Demerson na posição, mas não definiu quem será o titular da posição.

