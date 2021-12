Na despedida de Pituaçu, Bahia encara Náutico

A torcida já fez sua parte. Com dois dias de antecedência, esgotou os 32.157 bilhetes colocados à venda para o duelo destte domingo, 25, às 16h, diante do Náutico, em Pituaçu. Resta agora, dentro de campo, os jogadores corresponderem à altura a tamanha devoção. Um triunfo diante do time pernambucano afasta de uma vez por todas qualquer risco de rebaixamento. Com 43 pontos, o Bahia é o 15º colocado e ainda corre risco de cair para a Segundona. Caso supere o Timbu, confirma sua vaga na elite nacional pelo terceiro ano consecutivo.

Seria um excelente desfecho para aquela que deverá ser a última partida do Bahia na praça esportiva, apelidada de Pituaço, pelo Brasileirão. Isto porque, apesar de ainda não ter assinado o acordo de intenção para atuar na futura Arena Fonte Nova, o Tricolor de Aço provavelmente mandará - assegurada sua permanência -, os jogos da Série A 2013 no mais moderno estádio baiano - futuro palco de da Copa das Confederações (2013) e da Copa do Mundo (2014).

Na temporada atual, o Bahia atuou em 35 partidas em Pituaçu. Na praça, até agora, fez 18 jogos pela Série A, 13 no Estadual, três na Copa do Brasil e uma pela Sul-Americana. No geral, o aproveitamento é de 57%. Frutos de 16 vitórias, 12 empates e sete derrotas.

"Sabemos que iremos contar com o apoio da torcida e vamos precisar dela. Temos condições de vencer o Náutico, mas será muito difícil. Pois, a eles, o empate já basta. Para nós, só a vitória é interessa, apesar de haver outras combinações", enfatiza o técnico Jorginho.

A fuga do rebaixamento pode vir apenas com um empate, desde que o Sport não derrote o Fluminense, na Ilha do Retiro. Porém, para não precisar secar o Leão, o Bahia conta com outro trunfo, além, é claro, da torcida: um tabu frente ao Náutico.

Nas 13 partidas realizadas entre os dois times na capital baiana, o melhor que o Timbu conseguiu foram dois empates. A última igualdade aconteceu no Brasileiro de 1976. Desde então, houve só triunfos tricolores. Um total de dez consecutivos - em jogos pela Série A, Série B e Nordestão.

No total de partidas entre as duas equipes, os baianos também levam ampla vantagem: são 13 vitórias, contra cinco do Timbu. "Sei que números não entram em campo, mas é algo que motiva", ressalta o zagueiro Lucas Fonseca, substituto de Danny Morais, lesionado. Já o Náutico não terá o atacante Kieza e o meio-campo Rhayner, suspensos pelo terceiro amarelo.

