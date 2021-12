Musa promete vibrar junto com torcida do Bahia no domingo

A comemoração efusiva de uma gatinha de 17 anos - focalizada pela TV no momento do gol decisivo de Talisca, que livrou o Bahia do risco de rebaixamento no domingo - teve um significado que vai além da tara de marmanjos pela visão de seu sutiã comportado.

O descuido de Isabella Costa, mineira de Contagem, representou o desabafo tricolor depois de um ano sofrido. Alívio este personificado por uma menina que deixou o Cruzeiro - seu time de coração - de lado para ser cúmplice da árdua missão do irmão, o zagueiro Demerson, titular do Esquadrão no jogo.

Isabella ficou famosa pela festa que fez e se tornou uma espécie de musa da salvação do Bahia. Tanto que o clube resolveu tomar a atitude de bancar sua vinda para assistir, na Fonte Nova, à partida final do time no campeonato, às 16h de domingo, contra o Fluminense - com 18 mil ingressos já vendidos.

"Fiquei superfeliz com o convite. Vai ser muito bom comemorar mais um pouquinho com a torcida toda reunida. Só vejo a torcida na Fonte Nova pela TV, mas acho linda", disse ela, antes de dar um aviso aos mais assanhados: "A aparição do meu sutiã foi um acidente. Desta vez, vou tomar mais cuidado".

O Bahia explicou o motivo da decisão de trazer a garota. "A vinda dela é uma ação institucional, de exposição da marca. Ela está dando repercussão nacional ao Bahia, pois fez uma comemoração espontânea, mostrando carinho pelo clube e amor pelo irmão", afirmou o assessor de imprensa Jayme Brandão, que completou: "A ideia é que ela chegue na sexta e assista ao treino no Fazendão. Para se ter uma ideia da repercussão, ela foi convidada para ir ao programa Encontro com Fátima Bernardes (da TV Globo) com a camisa do Bahia".

Jornalista - Em relação ao furdunço que causou, Isabella diz que, para ela, é tudo novo, mas está levando na esportiva e até gostando. "Acabei de passar no vestibular para jornalismo e isso vai ser importante para meu nome aparecer", comemorou a esperta menina, que planeja passar o Reveillon em Salvador e garante que, mesmo quando Demerson deixar o clube, vai continuar sendo um pouco tricolor.

"Sou muito ligada a meu irmão, e ele está tão feliz no Bahia que eu peguei um carinho grande pelo time. Isso não vai se apagar", finalizou.

