Musa da permanência do Bahia é irmã de zagueiro

Uma imagem ganhou as redes sociais logo após a heroica vitória do Bahia por 2 a 1 sobre o Cruzeiro no Mineirão, jogo que garantiu o tricolor baiano na Série A em 2014: no momento da comemoração do gol de Anderson Talisca, aos 44 minutos do segundo tempo, uma garota acabou mostrando rapidamente o seu sutiã, ao levar a camisa do Esquadrão para beijar o escudo do time.

Foi o bastante para que virasse "a musa" da partida que afastou qualquer risco de rebaixamento para o Bahia no Brasileirão. Mas o mistério sobre sua identidade durou pouco: a garota é Isabella Costa, mineira que mora em Contagem (MG) e irmã do zagueiro Démerson, que acabou sendo titular do jogo com a lesão de Lucas Fonseca.

Após a partida, Isabella se manifestou sobre o burburinho da imagem, o qual classificou como "incrivelmente inesperado e até um pouco chocante".

"Hoje foi um dia incrível em todos os sentidos, incrivelmente #feliz por estar presenciando meu irmão jogar no Mineirão e junto com todos os outros atletas e a força da torcida manter nosso tricolor na série A, lugar de onde ele nunca deve sair... E também foi incrivelmente #inesperado e até um pouco chocante, mas aprendi que as verdadeiras lembranças não ficam em gestos ou fotos, ficam no coração ... E tudo que aconteceu hoje foi de #coração de #emoção ser brasileiro é ser emoção a flor da pele, ser Bahia é orgulho de ver meu irmão jogando e seguindo seu sonho junto com este time tão especial, amooo vc irmão @demersonbruno ter você em casa faz faltar palavras para expressar como me sinto #amoorésimplesassimAMOO. fechando a noite com eles @demersonbruno e cunhadaa @morpolidoro".

O próprio Démerson parece ter levado na esportiva a grande repercussão que causou a comemoração da sua irmã, dizendo em sua conta no Twitter que agora estava "cheio de cunhados".

Kkkkkkkk rapaz to cheio de #cunhados agora ! @isa_fontinnelle agente conversa quando chegar em casa viu!Kkkkk pelo nosso #Bahia tá td certo — Demerson Bruno Costa (@demersonbruno) 1 dezembro 2013

A imagem chegou a ser comentada pelo narrador da TV Glogo, Cleber Machado, que logo após o lance chegou a gaguejar durante a transmissão. "É claro que eu estou rindo da comemoração da menina", disse Cleber, ao vivo.

Veja o momento exato em que a torcedora se empolga com o gol:

Da Redação Musa da permanência do Bahia é irmã de zagueiro

