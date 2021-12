Muriel cobra resgate de eficiência defensiva no Bahia

Setor mais elogiado pelo próprio treinador Guto Ferreira, a defesa é, no geral, a principal força do Bahia na Série B. Tanto que o time, em sexto na classificação, vê só três rivais com menos gols sofridos.

No entanto, a condição de retaguarda quase impenetrável precisa ser revista após o desempenho nos últimos três jogos. Neles, o Tricolor levou seis gols. A média de dois tentos sofridos por duelo nesta sequência mais que dobra a geral no campeonato: 0,9.

E o pior é que, a partir de sexta-feira, 30, quando o time recebe o Criciúma às 19h15 na Fonte, começa o 'replay' da única série de partidas em que o time teve sua meta ainda mais vazada que na atual. Foram nove bolas na rede do então titular da camisa 1 Marcelo Lomba nas quatro derrotas seguidas para Criciúma, Londrina, Tupi e Brasil de Pelotas. Média de 2,25. Nas duas sequências citadas - que representam apenas 26% de toda a competição disputada até aqui - o Bahia levou 15 gols, 60% dos 25 sofridos nesta Série B.

Atualmente, quem fica entre as traves do Esquadrão é Muriel, e o experiente goleiro gaúcho tem consciência da queda de rendimento defensiva da equipe.

"A gente tem ciência desses números, mas não podemos esquecer o que fizemos até agora. Em média, a gente tem se saído bem defensivamente. Então, temos de resgatar o que vínhamos fazendo antes. Há alguns jogos, tínhamos mais dificuldade para fazer gol, mas estávamos sólidos lá atrás. Agora, precisamos buscar o equilíbrio", cobra.

Antes dessas três rodadas de inconsistência na retaguarda, o Tricolor vinha de cinco jogos com apenas um gol sofrido. O time não foi vazado em 13 (48%) das 27 partidas disputadas no campeonato.

Para retomar os bons números da defesa, Muriel dá parte da receita: "Temos que ficar atentos até o final do jogo. Manter a atenção independentemente do que acontecer durante a partida".

Wesley Natã é testado

O jovem atacante Wesley Natã, que ainda não estreou pelo Bahia, foi testado ontem no time titular, em treino tático, na vaga de Edigar Junio, poupado da atividade por conta do cansaço muscular. Victor Rangel, que se ausentou na terça, atuou na equipe reserva.

A equipe sub-20 do Esquadrão estreou nesta quarta-feira, 28, na Copa do Brasil da categoria. Bateu o Paysandu, de virada, por 3 a 1 em Belém e avançou às oitavas sem precisar do jogo de volta.

