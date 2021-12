"Muita coisa mudou", diz Neto sobre período de treinos

O período de férias forçadas do Bahia após a eliminação na Copa do Nordeste vai resultar em mudanças dentro de campo. Quem garante é o lateral-direito Neto, que convocou a torcida para ajudar o time depois do vexame no Nordestão.

"A minha expectativa é grande porque estou vendo os treinamentos. Muita coisa mudou, podem ter certeza. A gente precisa do apoio do torcedor para lotar o estádio. Sei que eles estão chateados, ficam nos perguntando porque isso aconteceu com o Bahia. Mas vamos pegar por esse lado bom, com os treinos. Nos próximos jogos eles vão ver a cara nova da equipe, como vai ser no resto da temporada".

Na nova formação que o treinador Jorginho vem ensaiando nos treinos no Fazendão, o lado direito tem duas peças novas que já estão pegando entrosamento com o lateral-direito do tricolor baiano nos treinos: o meia argentino Paulo Rosales e o atacante Adriano Michael Jackson.

"Eu procuro sempre conversar com o Michael Jackson, ele sai bastante pelas beiradas do campo. O Rosales, pelo modo que gosta de receber a bola, se infiltrar no meio da zaga, vai nos ajudar muito. Se deu certo no treino da semana passada espero que a cada dia que passe a gente consiga se entrosar ainda mais para colocar em prática no Baiano".

Mesmo fazendo parte do possível time titular que deve começar o baiano, Neto diz que com a chegada dos novos reforços todos agora precisam ficar atentos, até mesmo para variações táticas que Jorginho pode fazer durante a competição.

"Ainda não sei exatamente qual a equipe que Jorginho está desenhando, mas sei que tem vários jogadores correndo por fora. Jorginho não decidiu a formação ideal e precisamos estar prontos para jogar em várias formações como no 4-4-2 ou no 4-3-3. O grupo está grande, jogadores estão chegando e querendo jogar. Fica este alerta para que já estava no grupo, que tem que batalhar firme e forte nos treinos para colocar isso dentro de campo. Comigo não vai ser diferente. Tem que estar 100% focado".



adblock ativo