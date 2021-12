Mudou! CBF altera horário de jogo do Bahia

A Confederação Brasileira de Futebol mudou o horário da estreia do Esporte Clube Bahia na Copa do Brasil 2019. A partida, que aconteceria as 21h30, no horário de Salvador, mudou para as 23h30.

O tricolor baiano enfrentrará o Rio Branco, no Acre, no dia 13 de fevereiro. De acordo com o site da CBF, a alteração é para permitir a realização de rodada dupla na Arena da Floresta, local da partida.

