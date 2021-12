MPF confirma investigação de crimes financeiros no Bahia

Após matéria de A TARDE, publicada nesta sexta-feira, 14, que aponta suspeita de desvio de dinheiro no Bahia pela antiga gestão, o Ministério Público Federal na Bahia (MPF-BA) se manifestou.

Em nota, afirmou que "durante o procedimento de investigação criminal instaurado com o objetivo de apurar delitos de sonegação fiscal e crimes contra o sistema financeiro nacional, supostamente praticados pelo Bahia, foram reunidos documentos e depoimentos relacionados com possíveis delitos de desvio/apropriação de recursos pela antiga gestão do clube. Estes delitos, cuja atuação tem âmbito estadual, fizeram com que o órgão ajuizasse, em novembro de 2013, perante a Justiça Federal na Bahia, o pedido de declínio para que o Ministério Público do Estado da Bahia conduzisse a investigação".

O MPF ainda informou que segue apurando supostos crimes da esfera federal relacionados com a antiga gestão do clube (sonegação fiscal e crimes contra o sistema financeiro nacional), sendo que a Justiça Federal já acatou o pedido de declínio dos demais aspectos da investigação para o MP-BA.

