MP determina investigação de antiga presidência do Bahia

Depois do presidente do Bahia, Fernando Schmidt, dizer há cerca de duas semanas que seria movido um processo contra o antigo gestor do clube, Marcelo Guimarães Filho, o Ministério Público (MP) foi acionado.

O procurador do órgão, Rômulo Almeida, determinou nesta quarta-feira, 30, que o MP analise "a existência de sérios indícios de condutas irregulares" cometidas pelos membros da antiga presidência, assim como outras pessoas envolvidas na gestão, que causaram prejuízo ao patrimônio do clube.

A decisão foi tomada com base em um expediente movido pela atual diretoria, respaldado por um relatório da auditoria contratada no período que o clube era comandado pelo interventor Carlos Rátis.

Cópias dos documentos foram encaminhados à promotoria responsável para o combate aos crimes fiscais. Segundo o clube, o objetivo é investigar a existência de delito relacionado a notas fiscais "supostamente fraudulentas" emitidas por quatro empresas.

Além disso, o grupo será investigado por "empréstimos pretensamente fraudulentos assumidos pelo ex-gestor", Marcelo Filho. A promotoria de proteção ao patrimônio cultural investiga também se há interesse em processar os membros da antiga direção por suposto dano moral coletivo.

O documento foi encaminhado ao procurador José Alfredo de Paula, do Ministério Público Federal na Bahia, que já apura outras supostas irregulares praticadas contra o Esporte Clube Bahia.

