MP denuncia dirigentes do Bahia por fraudes em notas fiscais

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) denunciou nesta terça-feira, 21, à Justiça, 12 pessoas envolvidas em um esquema de emissão e uso de notas fiscais falsas utilizadas para composição de ajuste contábil do Esporte Clube Bahia. Segundo o MP, o fato ocorreu no ano de 2013, em período imediatamente anterior à intervenção judicial sofrida pelo clube.

Ainda segundo o Ministério, a fraude foi implementada com o intuito de compor artificiosamente os ajustes contábeis/fiscais do clube. Para isso, diversas obrigações e despesas inexistentes foram forjadas.

De acordo com a denúncia, as notas ocultavam gastos efetuados em descompasso com as normas regimentais da agremiação. O esquema envolvia membros da diretoria do Esporte Clube Bahia e dirigentes de algumas empresas privadas.

Juntos, eles produziram documentos fiscais falsos, relacionando serviços que não foram efetivamente prestados, informou o MP.

Os membros do Bahia foram denunciados pelos crimes previstos nos artigos 288 e 304 do Código Penal e os empresários pelo crime descrito no artigo 299 do código.

