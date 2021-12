"Mostrou talento", diz Joel sobre Anderson Talisca

Joel Santana parece decidido a apostar na juventude para tentar vencer o Vitória no clássico do próximo domingo, 28, na Arena Fonte Nova, e manter o Bahia vivo na briga pela liderança do Grupo 2 do Campeonato Baiano.

No treino coletivo desta sexta-feira, 26, o treinador tricolor promoveu mudanças na equipe e testou os jovens Ryder e Anderson Talisca. Sobre este último, Papai Joel não poupou elogios e deixou no ar que deverá mesmo lançá-lo como titular no clássico.

"Se eu coloquei o jogador é porque ele mostrou talento e qualidade para se firmar dentro do clube. Não coloquei antes por problemas médicos. Vou torcer para ir bem, porque qualidade técnica ele tem. Mostrou hoje no treino. De perna esquerda, alto, grande, com essa visão de jogo", disse Joel Santana.

Com desfalques como o de Danny Morais, suspenso, de Zé Roberto e de Jéferson, lesionado, o comandante do Esquadrão se queixa da dificuldade para dar sequência a uma formação.

"Eu não consigo repetir o time. Não estou chorando, mas eu preciso criar uma maneira de jogar. Talvez não jogamos o que o torcedor quis, mas em todas as partidas fomos superiores. No último jogo tivemos a supremacia, tivemos chances, e a última bola do jogo demos na mão do adversário. Só não foi gol porque não tinha que ser", finalizou.

