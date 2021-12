Mostramos deficiências, diz Caio Jr após derrota do Bahia

Na coletiva após a derrota em casa por 2 a 0 para o São Paulo, o técnico Caio Junior reconheceu que a equipe mostrou deficiências técnicas durante a partida, mas culpou o gol na falta cobrada por Rogério Ceni levado logo no início da partida válida pela Copa Sul-Americana.

“Mostramos deficiências técnicas, mas isso aconteceu principalmente pelo fato de termos tomado um gol muito cedo. Nos jogos anteriores isso não acontecendo. Tivemos que sair para o jogo, nos expor mais. O São Paulo teve mais tranquilidade. Mas se o jogo fosse um a um não seria um resultado injusto, pelo primeiro tempo e o início do segundo tempo. Mas, em um contra-ataque, fizeram o segundo gol e ficou difícil”.

Sobre a substituição do meia Zé Roberto, um dos poucos jogadores do Bahia que foi poupado das críticas da torcida, Caio disse que isso faz parte do planejamento para evitar que outros jogadores se lesionem,

“Planejamos a entrada do Ávine por 30. 45 minutos, assim como planejamos a saída do Zé. Assim como o caso do Fabinho (que não jogou, poupado). Senão não conseguimos suportar o calendário com jogo quarta a domingo. Se ele (Zé) jogasse os noventa minutos, não sei como seria para o jogo do Grêmio. Optei por tira-lo”.

Agora, o foco volta totalmente para o jogo do domingo, 5, contra o Grêmio, no estádio Olímpico. Para a partida, o treinador aguarda o retorno de alguns jogadores que estão no departamento médico e garante ter capacidade para tirar o tricolor baiano da zona de rebaixamento.

“Não vale a pena falar de Sul-Americana agora. Existe a possibilidade do Mancini voltar, e outras coisas acontecendo. Estou trabalhando 24 horas por dia. Minha família nem vem para cá, quero ajudar o Bahia a ter uma classificação digna. Tenho certeza que tenho capacidade disso".

adblock ativo