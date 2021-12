O ex-jogador do Bahia, Vicente Arenati Filho, morreu no último domingo, 14, aos 78 anos, na cidade de Natividade, no interior do Rio de Janeiro.

Segundo o cunhado de Vicente, Sandro Simões, que atuou pelo time de aspirantes do Esquadrão na década de 1950, o ex-zagueiro tricolor sofreu um Acidente Cardio Vascular (AVC) há dois meses. Sua situação piorou há duas semanas, quando teve uma parada cardíaca.

Vicente deixa esposa (Cecília Arenari), dois filhos (Vicente Arenari Neto e Vinicius Arenari) e quatro netos. O enterro está marcado para esta segunda-feira, 15, às 14 horas, na própria cidade de Natividade, no Rio, onde o ex-jogador nasceu e estava morando.

Carreira - Vicente fez parte do time titular do Bahia que conquistou a Taça Brasil, de 1959, em cima do Santos. O zagueiro atuou pelo tricolor baiano de 1956 a 1962. Começou sua carreira no Flamengo, em 1954. Também teve passagens pelo Palmeiras e Nacional-SP, onde encerrou sua carreira.

Como treinador, Vicente comandou o próprio Nacional-SP, e outros times como Palmeiras, Botafogo, Mogi-Mirim, Ferroviária de Araraquara (SP), Santo André (SP), o extinto Saad (de São Caetano), Caxias (RS), Esportivo de Bento GonçaLves (RS), Juventude (RS), Joinville (SC), Figueirense (SC), Chapecoense (SC), Uberlândia (MG), Americano (RJ) Goytacaz,de Campos (RJ), e Itaperuna (RJ).

Uma das últimas aparições públicas do zagueiro campeão pelo Bahia foi promovido no filme "Bahêa Minha Vida", onde Vicente se reencontrou com os também campeões Nadinho, Marito e Léo Briglia para rememorar as histórias do título nacional de 1959.

Veja abaixo o encontro entre Vicente, Nadinho, Marito e Léo Briglia, campeões brasileiros pelo Bahia em 1959 (a partir dos 23 minutos):

Lucas Cunha Morre Vicente, zagueiro campeão brasileiro pelo Bahia em 59

