Morre Tirson, ex-jogador do Esporte Clube Bahia

Morreu nesta quinta-feira, 22, o ex-jogador Tirson, 69 anos. O ex-atleta jogou pela equipe do Esporte Clube Bahia entre 1969 e 1976. Ele estava internado no Hospital Santa Izabel, em Salvador. A causa da morte não foi informada até o momento.

O sepultamento dele será realizado no Cemitério Campo Santo, na Federação, às 16h30. O velório ocorrerá também durante a tarde na sala 8.

O ex-lateral-direito participou da sequência do heptacampeonato estadual do tricolor entre 1973 e 1979. Durante o período em que esteve no Bahia, Tirson chegou a ser emprestado ao Ypiranga, em 1971, e ao Botafogo baiano, em 1972.

Ao deixar o tricolor, o ex-jogador atuou nos times de Fluminense de Feira, Leônico, América (RJ) e Colorado (que atualmente é o Paraná Clube).

Bar do Tirson

Depois que deixou o mundo do futebol, ele passou a administrar o Bar do Tirson, que fica no Campo Grande, no Centro da cidade.

Homenagem

O Esporte Clube Bahia lamentou a morte de Tirson, por meio de nota, e irá homenagear o ex-atleta na partida desta quinta contra o Fluminense. Antes do jogo, será dedicado um minuto de silêncio a ele.

O Esporte Clube Bahia irá homenagear o ex-atleta com um minuto de silêncio na partida desta quinta

adblock ativo