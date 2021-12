Morre Rubi Confete, torcedor símbolo do Bahia

Faleceu nesta terça-feira, 27, o torcedor símbolo do Bahia, Rubi Confete, 57 anos. Ele foi vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). O clube lamentou a perda do torcedor. "Descanse em paz, guerreiro tricolor!", postou o perfil oficial do tricolor baiano.

O corpo do torcedor será sepultado nesta quarta-feira, 28, no cemitério Quinta dos Lázaros, a partir das 14h.

Rubi Confete também era cantor de reggae e tinha uma risada bem característica. Ele foi um dos destaques do documentário "Baêa Minha Vida".

Rubi "Confete", torcedor simbolo, faleceu nesta terça-feira. Descanse em paz, guerreiro tricolor! pic.twitter.com/9AWHsNvTwk — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) 28 outubro 2015

