Morre ex-presidente do Bahia Antônio Pedreira Pithon

Morreu na madrugada desta quarta-feira, 21, o arquiteto e ex-presidente do Bahia e da Federação Baiana de Futebol (FBF), Antônio Pedreira Pithon, aos 74 anos.

Ele estava internado no Hospital Santa Isabel, em Nazaré, desde o último sábado, 17, e morreu por falências múltiplas dos órgãos. O enterro vai acontecer nesta quinta-feira, 22, no Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador.

Pithon deixa três filhos e dois netos.

Carreira

Arquiteto renomado, Pithon foi presidente do tricolor entre os anos 1996 e 1997. Mas seu maior feito no clube foi em 1979, quando, ainda diretor, idealizou o projeto do centro de treinamento do Fazendão.

Ele também foi mandatário da FBF, entre de 1985 e 1987 - quando participou da criação do Clube dos 13 - e diretor da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em 1998.

