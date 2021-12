Morais quer voltar ao futebol; Bahia abre portas

Com apenas 28 anos, o meia Morais surpreendeu ao anunciar que estaria "dando um tempo" no futebol desde junho deste ano, quando decidiu não renovar o contrato com o Bahia por razões pessoais.

À época, Morais alegou questões familiares para não assinar com nenhum clube, mas indicou que poderia, um dia, voltar ao tricolor baiano: "quando entender que posso voltar a praticar o futebol com tranquilidade, vou procurar o Bahia", declarou na nota oficial sobre a sua saída.

Em entrevista publicada nesta terça-feira, 9, ao site Lancenet!, o jogador finalmente falou abertamente sobre o assunto. Revelou que o afastamento era para ficar mais perto de seu pai Manoel, 62 anos, que enfrenta o mal de Parkinson e a diabetes.

Após ajudar no tratamento do pai, o jogador afirma estar com saudades do mundo da bola e planeja o retorno aos gramados em breve. "Achei que seria mais fácil estar longe da bola, mas é complicado ficar em casa. Pensei: "Vou dar um tempo, de repente até largo". Lembrei o que o Ronaldo falou. "Jogador de futebol morre duas vezes". Morre quando para de jogar e na vida. Quero ressuscitar".

Morais também convivia com uma forte e constante dor de cabeça nos últimos meses no Bahia, a qual chegou a achar que era um tumor. Mas após a ida a um neurologista e um tratamento a base de homeopatia, as dores passaram.

Contou ainda a favor da parada o fato de sua carreira ser marcada por várias lesões, que são agravadas pelo jogador ser alérgico a várias substâncias, o que dificulta o seu tratamento de recuperação.

Portas abertas - A matéria do site Lancenet! também falou com o gestor do Bahia, Paulo Angioni. Segundo o dirigente, o clube está de portas abertas, caso Morais queira voltar a jogar futebol no Bahia.

O meia teve sua primeira passagem pelo Bahia em 2010, quando veio emprestado pelo Corinthians para a disputa da Série B, ajudando o Esquadrão a retornar para a elite do futebol brasileiro após passar sete anos fora da Série A.

Em 2011, voltou para o Corinthians, onde acabou tendo poucas oportunidades no time paulista, rescindindo o seu contrato. Em 2012, retornou ao Bahia, onde teve uma passagem discreta na campanha que deu o título baiano ao clube após 11 anos sem o título estadual. Pouco depois da conquista, em junho, não renovou com o Bahia e decidiu que iria parar de jogar futebol até resolver seus problemas pessoais.

