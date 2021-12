Moisés vê o Bahia mais ofensivo com entrada de Ramires

Após a saída do volante Douglas Augusto para o PAOK, da Grécia, a expectativa é que o Bahia sofra uma mudança significativa em seu esquema tático. Se a primeira metade do ano, terminou com o treinador Roger Machado armando um trinco de três volantes - Douglas, Gregore e Élton - o segundo semestre promete ser mais ofensivo, devido à utilização do meia Ramires no lugar do volante.

Na tarde desta terça-feira, 2, o lateral-esquerdo Moisés comentou em coletiva no Fazendão sobre as principais mudanças neste período de intertermporada, com as saídas e as reposições feitas pelo comandante do Tricolor.

"Ele (Douglas) vinha fazendo um ótimo papel. Fico feliz pela ida dele, mas triste por ter perdido um grande jogador. Douglas e eu estávamos muito entrosados. Muda um pouco com a entrada do Ramires, mas ele surgiu como terceiro volante. Vai mudar um pouco, time vai ficar um pouco mais ousado. Talvez perca um pouco de marcação, mas ganha ofensividade", avaliou o lateral.

Além de Douglas, outro atleta deixou as dependências do Fazendão e partiu em direção a novos ares. Colega de posição, o lateral-esquerdo Paulinho se despediu essa semana rumo ao Midtylland, clube da Dinamarca. Por fim, Moisés parabenizou o atleta e falou sobre uma possível ida da diretoria ao mercado.

"Paulinho era um grande jogador. Foi transferido para outro país. Fico feliz pela conquista dele, mostra reconhecimento do trabalho dele. Prefiro trabalhar com sombra porque você não pode se acomodar. Se não tem, você entra na zona de conforto. Acho que a diretoria está vendo uma reposição, até porque, estamos em duas competições e uma hora ou outra vai precisar", concluiu.

