Moisés sobre briga pela Liberta: "Temos dez decisões"

O Bahia vive seu momento de maior instabilidade no Brasileirão 2019. Coincidência ou não, o Tricolor sofreu três derrotas no mesmo período que perdeu o lateral-esquerdo Moisés, após uma lesão muscular na coxa durante o jogo contra o São Paulo, pela 24ª rodada.

Desde então, a equipe comandada por Roger Machado caiu para Fluminense (fora de casa), Ceará e Internacional (em casa), e só conquistou um triunfo no duelo contra o Grêmio (fora de casa). O lateral, que voltou a treinar com bola no Fazendão, comentou sobre o tempo em que esteve no estaleiro.

"Ficar de fora nunca é bom, ainda mais no nível que a gente se encontra hoje. Quando fiz o exame, os médicos constataram grau 2, uma lesão que é preciso ter um pouco mais de cuidado, leva um tempo de 3 a 4 semanas. Já estava ciente que teria que ter paciência para recuperar 100%. Hoje eu me sinto bem, estou treinando com bola, agora é só pegar condicionamento físico para estar à disposição do professor", disse o lateral, em entrevista coletiva nesta terça-feira, 29.

À disposição do técnico Roger Machado e com retorno previsto para a enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, nesta quinta, 31, Moisés avaliou a atuação de Giovanni, o seu substituto. "O Giovanni assumiu, foi bem. Infelizmente, nos quatro jogos que fiquei de fora, o time teve três resultados adversos, mas não por culpa do Giovanni. Quando perde, perde todo mundo, quando ganha, ganha todo mundo".

A lateral esquerda é uma das posições mais questionadas pela torcida tricolor. Giovanni não agrada, e Moisés, titular absoluto da equipe, também coleciona críticas. O jogador inclusive passou por uma situação atípica. Alguns torcedores comemoraram quando ele se lesionou contra o São Paulo. O jovem lateral relevou as críticas e disse compreender a cobrança.

"Às vezes, eu entendo quando a torcida pega um pouco no meu pé. De um lado, eu vejo que é para o meu bem, porque eles sabem do meu potencial, sabe o que pode tirar de mim. Tenho apenas 24 anos, mas não sou menino, sou maduro, acredito que tenho costas largas para entender bem as críticas. Quando vem é que algo eu estou errando dentro de campo, algo tenho que melhorar. As críticas que não vão me ajudar, eu tiro de letra. Chego em casa e penso em trabalhar no dia a dia", afirmou Moisés.

A sequência negativa levou o Bahia à 9ª posição do Brasileirão, com 41 pontos. O Tricolor se distanciou do pelotão da frente e terá que remar caso queira se manter na luta pela vaga na Libertadores. Moisés lamentou as derrotas, mas ressaltou que o Tricolor segue na briga por um lugar no torneio continental.

"Dentro de casa não poderemos perder, é levantar a cabeça. Temos mais dez jogos, dez decisões, o campeonato não acabou ainda. Sabemos que o Campeonato Brasileiro é muito difícil, e agora nós temos os dois jogos fora de casa para reverter e conquistar bons resultados...Resultados adversos não irão abaixar a nossa cabeça. Temos dez decisões para alcançar os nossos objetivos", concluiu.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

