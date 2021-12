Moisés é suspenso por três jogos e Bahia entra com recurso

O lateral-esquerdo Moisés foi julgado na manhã desta quinta-feira, 17, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e pegou três jogos de suspensão por ter xingado o trio de arbitragem no jogo contra o Vila Nova depois de ser expulso, no dia 4 de novembro, pela 34ª rodada da Série B.

No entanto, o Bahia já entrou, na tarde desta quinta, com um efeito suspensivo, para tentar ter o jogador no próximo jogo, diante do Bragantino, no sábado, 19, às 16h30 (horário da Bahia), na Arena Fonte Nova, pela 37ª rodada do Brasileirão da Série B.

Prevendo uma possível suspensão do jogador, o técnico Guto Ferreira treinou com Moisés entre os reservas na tarde de quarta-feira, 16.

