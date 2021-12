Modificado, Bahia defende liderança contra Juazeirense

O alto número de jogadores lesionados obrigou o técnico Joel Santana a montar um Bahia bastante modificado para entrar em campo na tarde deste domingo, 19, contra a Juazeirense, pela sexta rodada da segunda fase do Campeonato Baiano. O Esquadrão terá pelo menos quatro mudanças no time.

Líder do Grupo 2 com seis pontos ganhos, o tricolor sabe que não pode vacilar: tem em sua cola o Botafogo-BA e o Juazeiro, segundo e terceiro colocados, respectivamente. Os dois times têm quatro pontos. O Feirense, com três pontos, é o quarto colocado.

Se perder para o Cancão de fogo, o Esquadrão pode cair até para a terceira posição. Na sequência do torneio, o Bahia ainda jogará contra o Bahia de Feira e contra o Vitória.

Já a Juazeirense recebe o tricolor no Adauto Morais em condição mais cômoda: então com 12 pontos, está atrás apenas do líder Vitória no Grupo 3 e joga para se manter pelo menos quatro pontos à frente do Bahia de Feira, que é o terceiro. O Vitória da Conquista é o lanterna do grupo, com seis pontos.

Além de Juazeirense x Bahia, o domingo que fecha a sexta rodada terá ainda os duelos Vitória x Juazeiro, no Barradão; Bahia de Feira x Feirense, no Joia da Princesa; e Vitória da Conquista x Botafogo, no Lomanto Júnior.

Bahia modificado - Sem Marcelo Lomba, Neto, Hélder, Adriano e Souza, todos ainda em recuperação de lesões, o técnico Joel Santana manterá Omar no gol, dará a primeira oportunidade a Pablo na lateral direita e reconduzirá o meia Jéferson ao time titular.

De última hora, Joel Santana ainda recebeu a notícia de que o meia-atacante Zé Roberto, então com dores musculares, pode se tornar mais um desfalque para o duelo contra o Cancão de Fogo.

Se for mesmo vetado, Zé Roberto deverá ter como substituto o meia-atacante Marquinhos Gabriel, que tem sido lançado durante as partidas e que tem agradado a Joel Santana nos treinamentos.

Relacionado para a partida, o ganês naturalizado norte-americanao Freddy Adu deverá ficar no banco de reservas e poderá fazer o seu jogo de estreia pelo tricolor. Durante a semana, o Bahia apresentou como novos reforços o zagueiro Rafael Donato e o atacante Fernandão. O zagueiro Lucas Fonseca também pode voltar a defender o Esquadrão.

Juazeirense - Em relação ao time que bateu o Feirense por 2 a 0, o técnico Barbosinha deverá ter apenas duas mudanças para receber o Bahia no Estádio Adauto Morais.

O treinador do Cancão de Fogo não poderá contar com o volante Naldo e nem com o atacante Deon. A dupla acumulou três cartões amarelos e terá que cumprir suspensão.

Para a vaga no meio campo, Barbosinha deverá lançar mão de Sandro, lateral-esquedo que obrigaria o também lateral Neném a atuar como meia, ou Wanderson, que é meia de ligação.

Para o ataque, o treinador da Juazeirense tem Quirino como principal opção. Até este sábado, 20, os ingressos para a partida custavam R$ 10,00. Neste domingo, as entradas passam a custar R$ 20,00. Expectativa é de casa cheia.

