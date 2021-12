Mistão do Bahia volta a campo contra Jacuipense pelo Baianão

O rodízio nas escalações do Bahia continuará em alta nesta quarta-feira, 1º, quando o Tricolor visita o Jacuipense, às 20h45, pela 2ª rodada do Baianão. Oito dos considerados titulares não foram relacionados para a partida, e a equipe terá uma cara muito mais jovem que a habitual.

Mesmo com tantas variações a cada rodada, existe um ‘fominha’ no grupo. O volante Juninho é um dos poucos que foram relacionados para todos os cinco jogos do Esquadrão até agora: os amistosos contra Wolfsburg (ALE) e Estudiantes (ARG) e duelos contra Fortaleza, Jacobina e Jacuipense.

“Eu sou fominha mesmo, se depender de mim quero ir para todos os jogos”, admite o volante. Ele, porém, defende o rodízio que a comissão tem implantado: “Mas o clube tem profissionais qualificados que sabem o que é melhor para o grupo. Se tem jogador poupado é porque eles precisam dentro do planejamento”.

Não é só isso. Juninho parece num ritmo acima dos demais, como se nem estivesse em início de temporada. No último domingo, 29, diante do Jacobina, marcou o segundo gol tricolor em cobrança de falta. Também tentou marcar outro olímpico e até arriscou um chute quase do meio-campo.

Também, pudera: o volante de 30 anos praticamente não teve férias. Foi um dos últimos a deixar o Fazendão no final do ano passado por conta dos cuidados com uma lesão no tornozelo esquerdo, e continuou o tratamento no tempo livre.

Graças ao esforço, está praticamente livre do problema. “Deus abençoa quem trabalha. Fiquei muito feliz por estar recuperado da lesão, por ter terminado um jogo. Foi uma lesão muito difícil porque não estou acostumado a me machucar, fazia muito tempo”.

Juninho confessou que deixou o campo com dores no domingo. “Não é todo dia que incomoda. Tem dia que incomoda bastante, tem dia que não. Hoje não sinto nada, estou 100%, mas às vezes uma pisada em falso basta para incomodar um pouquinho”.

Time novo

Dos considerados titulares, foram poupados Eduardo, Tiago, Jackson, Pablo Armero, Renê Júnior, Allione, Zé Rafael e Hernane. Jean viajou, mas deve ficar no banco. Edson também não foi relacionado.

O lateral direito Wellington Silva segue em preparação física para entrar em campo. O lateral esquerdo Matheus Reis e o meia Renato Cajá estão com lesões, respectivamente, no púbis e na panturrilha. O lateral direito Tinga também não foi relacionado, mas parece fora dos planos e deve ser negociado pelo Tricolor.

Do provável time titular nesta quarta, seis têm menos de 23 anos. Garotos revelados na base do Esquadrão, como o lateral esquerdo Juninho Capixaba, o zagueiro Rodrigo Becão e o atacante Mário terão oportunidade de mostrar seu futebol para a torcida.

“A gente percebeu o quanto eles amadureceram jogando a Copa do Brasil Sub-20. Isso é o que a gente busca, amadurecer esses atletas para que num futuro próximo se efetivem como titulares. Foi o trabalho que fizemos com Jean, por exemplo, ao longo do ano passado”, disse o técnico Guto Ferreira.

Jacuipense x Bahia - 2ª rodada do Campeonato Baiano

Local: Estádio Municipal Eliel Martins, o Valfredão, em Riachão do Jacuípe (BA)

Quando: Quarta-feira, 1º, às 20h45

Árbitro: Jailson Macedo Freitas

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira e José dos Santos Amador

Jacuipense - Nunes, Paulinho, Betão, Lídio e Marquinhos; Araripina, Miller, Thiago Lima e Carlinhos; Jeorge e Levi. Técnico: Clebson Beleza.

Bahia - Anderson, Éder, Lucas Fonseca, Rodrigo Becão e Juninho Potiguar; Matheus Sales, Juninho e Régis; Diego Rosa, Gustavo e Mário. Técnico: Guto Ferreira.

