Mistão do Bahia busca classificação diante do Globo-RN

O torcedor tricolor irá ver mais uma vez, na Fonte Nova, um time misto do Bahia. Preocupado com as semifinais do Campeonato Baiano, que começam no sábado, o técnico Doriva vai poupar boa parte dos seus titulares no duelo desta quarta-feira, 6, às 21h45, contra o Globo-RN, pelo jogo de volta da primeira fase da Copa do Brasil.

No confronto de ida, em Ceará-Mirim, há cerca de 20 dias, o Esquadrão empatou em 0 a 0. Naquela partida, Doriva já tinha deixado de fora jogadores importantes como Feijão, Juninho e Edigar Junio.

Para avançar à próxima fase, o Tricolor precisa vencer por qualquer placar. Um empate com gols dá a vaga na próxima fase ao time potiguar, enquanto outro 0 a 0 leva a decisão para os pênaltis.

Entre os 21 atletas que iniciaram a concentração, nesta terça, 5, não estão o zagueiro Lucas Fonseca, o lateral esquerdo João Paulo Gomes e o volante Feijão. Todos foram titulares contra o Fortaleza, no último domingo, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

Apesar de relacionados, outros atletas devem ser poupados ao começar o jogo no banco. É o caso do meia Juninho e dos atacantes Thiago Ribeiro e Edigar Junio.

Quem retorna à atividade após bom tempo afastado é o volante Danilo Pires. Recuperado de um estiramento numa panturrilha, ele deve iniciar na reserva. Sua última partida foi há mais de um mês, no triunfo por 3 a 0 sobre o Confiança no dia 2 de março.

Será o terceiro jogo do Bahia com time misto em casa. Escalação alternativa foi usada no triunfo por 4 a 0 sobre o Galícia, ainda pela primeira fase do Baiano, e no 1 a 0 contra o Santa Cruz pela fase de grupos da Copa do Nordeste.

Quebra-cabeça

Com tantas alterações, pode parecer difícil para o torcedor montar, de cabeça, o time que entra em campo. Ainda mais depois que Doriva fechou para a imprensa o treino de na tarde desta terça no Fazendão, no qual definiu a equipe titular.

A grande novidade deve ser a escalação do lateral esquerdo João Paulo mais avançado, como um ponta esquerda, na posição onde geralmente atua Edigar Junio. Pelo menos foi esse o teste que o treinador fez nesta terça no Fazendão. Na ala esquerda de fato, segue Moisés - que aparentemente ganhou a vaga de titular.

Luisinho, que não atravessa boa fase, terá mais uma chance. Completando o ataque, o centroavante será Zé Roberto. No meio-campo jogarão Rômulo, Paulo Roberto e o volante Luis Fernando, de 19 anos. Promessa do sub-20, ele estreou como profissional no duelo contra a Juazeirense, em Petrolina, pela fase de grupos da Copa do Nordeste.

O vencedor enfrenta na próxima fase América-MG ou RB Brasil-SP. O duelo de ida entre eles será no dia 20 de abril.

Jogo será vitrine

Para Luizinho Lopes, técnico do time potiguar, a chance de jogar nesta quarta na Fonte Nova e, quem sabe, surpreender o favorito Bahia pode servir como vitrine para os atletas e até para si mesmo.

"É uma oportunidade para todos: o Globo, como clube, para os atletas e para mim, como treinador. A Copa do Brasil propicia alguns momentos de surpresa. Nada nos impede de sair classificados da Fonte Nova", disse o treinador.

Lopes vai para o seu segundo jogo no comando; na estreia, no último domingo, bateu o Alecrim pelo Estadual por 3 a 1. Foi o primeiro triunfo do time após sete jogos.

